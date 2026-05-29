В строительство южного обхода Тюмени инвестируют 24,5 млрд рублей

«Автодор» построит южный обход Тюмени

Первый зампред госкомпании Игорь Коваль анонсировал сразу два крупных дорожных проекта с участием региональных бюджетов. На Форуме дорожных инициатив он заявил, что работы стартуют уже в 2026 году.

Речь идет о южном обходе Тюмени и транспортной развязке на М-12 в Подмосковье. Инструмент для такого софинансирования появился после того, как президент подписал закон, предложенный самим «Автодором».

Коваль раскрыл финансовую схему обхода Тюмени: объект тянет на 24,5 миллиарда рублей. Из них 30% – федеральные, еще 30% – заемные банковские средства по долгосрочному инвестсоглашению. Оставшиеся 30%, по сути, ложатся на плечи бюджета Тюменской области.

Второй проект – развязка на трассе М-12, она обойдется примерно в 7 миллиардов. Это не такой масштабный объект, но критически важный, пояснил Коваль. Он обеспечит транспортную доступность для густонаселенной восточной части Московской области.

За время своей деятельности «Автодор» суммарно привлек 1,1 триллиона рублей внебюджетных средств – сюда входят и концессии, и деньги ФНБ. Сейчас портфель компании насчитывает 20 инвестсоглашений: 5 концессий и 15 долгосрочных контрактов.

