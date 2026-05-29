Новый бренд Esteo — стало известно, кто его будет продавать

Новая российская марка Esteo будет представлена в дилерских центрах ГК Автодом

Российский прокси-бренд Esteo будет представлен в дилерских центрах Esteo Автодом Таганка, Esteo Автодом Варшавка и Esteo Автодом Стачек.

Об этом сообщила пресс-служба бренда. Напомним, Esteo – это уже четвертый по счету совместный проект холдинга АГР и китайской компании Defetoo. Под именем Esteo планируется реализовывать в России машины, ранее известные как Exeed.

Сборка первой модели, кроссовера Esteo MX (Exeed TXL) уже стартовала на площадке «АГР» в Шушарах, бывшем заводе General Motors.

«Клиентам дилерских центров Esteo Автодом Таганка, Esteo Автодом Варшавка и Esteo Автодом Стачек уже скоро станут доступны автомобили нового премиального бренда ESTEO. Первым будет представлен кроссовер Esteo MX. В нем инженеры объединили продуманную эргономику, мощный турбированный двигатель и трехдисплейную архитектуру салона. Производитель заложил в основу автомобиля современные тренды: экологичность, интеллектуальные системы помощи водителю и высокий уровень пассивной безопасности. Мы уверены, что Esteo задаст новую планку для премиум-сегмента, где технологии работают на комфорт», – отметили в пресс-службе ГК Автодом.

Всего же дилерская сеть Esteo объединит более 80 современных центров по всей России от Калининграда до Владивостока.