В России стартовали продажи доступной семейной Тойоты с ценой ниже «китайцев»

Компактвэны Toyota Veloz 2026 предлагаются в РФ с ценами от 2,31 млн рублей

Между компактвэном и кроссовером есть небольшая, но удобная прослойка. Машины вроде Toyota Veloz: они не такие громоздкие, как полноценные минивэны, но при этом вместительнее обычного паркетника. Так вот, свежий Veloz 2026 года уже можно заказать в Россию, и цены, судя по объявлениям, выглядят весьма привлекательно на фоне «официалов».

Стартовая отметка на классифайдах – 2,31 млн рублей. Столько просят за машину «под ключ» в Ростове-на-Дону, куда уже включены растаможка, оформление ЭПТС и уплата утильсбора. Для сравнения: за официально продающийся китайский Chery Tiggo 8 Pro Max дилеры хотят минимум 3 305 000 рублей. Ещё дороже Geely Okavango – почти 3,91 миллиона, ну а Jetour X90 Plus стартует от 4,2 миллиона. Разница, как говорится, налицо.

Правда, комплектация у предлагаемого Veloz стандартная для ввозимых в страну машин – GX. За эти деньги вы получите комбинированный салон (ткань плюс экокожа), кожаный мультируль, светодиодные фары и мультимедиа с тачскрином. В оснащение также входят бесключевой доступ, кнопка запуска мотора, камера заднего вида с парктрониками, датчики давления в шинах, климат-контроль (включая потолочные воздуховоды) и электрообогрев зеркал с задним стеклом. В общем, набор вполне современный.

Цены, кстати, разнятся в зависимости от города. К примеру, в Омске за аналогичный Veloz просят 2 450 000 рублей, в Кемерово – 2,5 миллиона, во Владивостоке – от 2,6 миллиона. Чуть выше ценник в Самаре (2 774 000 ₽), Санкт-Петербурге (2 799 000 ₽) и Тюмени (2 829 000 ₽). Дороже всего обойдётся доставка в Воронеж и Краснодар – там цены достигают 2,95 и 2,98 млн рублей соответственно.

Логично, что автомобили в наличии – уже совсем другая история. Выбор мал, а цены заметно выше. Например, в Самаре один из самых доступных вариантов стоит 3 382 000 рублей, а в Тюмени за новый Veloz и вовсе просят 4 239 000 рублей.

Техника при этом у всех экземпляров одна: под капотом стоит 1,5-литровый атмосферник мощностью 106 лошадиных сил. В паре с ним трудится бесступенчатый вариатор, а привод – исключительно передний.

Стоит помнить, что в России Toyota Veloz официально никогда не продавалась. Производство этой модели налажено сразу на нескольких заводах: в Малайзии, Индонезии, Вьетнаме и Таиланде. Так что машины попадают к нам по каналам альтернативных поставок – как, например, недавно объявившийся «вседорожный» хэтчбек Toyota Yaris L-X, который стоит от 1 140 000 рублей.

