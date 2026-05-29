Стало известно, какие битые авто россияне чаще всего покупают на аукционах

Migtorg: на долю BMW сейчас приходится 22% от объёма торгов премиум-сегмента

Среди премиальных автомобилей, когда-то побывавших в каршеринге или получивших незначительные повреждения, самой ликвидной и желанной маркой на аукционах оказалась BMW. Как пояснили 28 мая в пресс-службе онлайн-платформы Migtorg, на долю баварского бренда сейчас приходится 22% от всего объёма торгов премиум-сегмента.

Для сравнения: эксперты проанализировали структуру спроса за первый квартал 2026 года. Второе место занял Mercedes-Benz с показателем 18%, а самой популярной его моделью стал Е-Класс. Тройку лидеров замыкает Bentley – её доля остановилась на отметке 12%. А вот китайские премиальные Zeekr, Voyah и Hongqi смогли завоевать лишь 3-5% рынка, и это, по словам представителей площадки, заметно меньше.

Особенно активно участники аукционов разбирают BMW 5-й серии и X5. Их берут для восстановления после ДТП, причём, как отметил гендиректор Migtorg Александр Коротков, мотивация покупателей меняется. Полгода назад люди просто экономили и восстанавливали битые машины для себя, не видя смысла переплачивать. Теперь, по его словам, на восстановление после аварий решаются даже клиенты с высоким достатком – сэкономленные на ремонте суммы сразу уходят на тюнинг, а не только на запчасти.

Примечательно, что в тот же день «Известия» писали о лидерстве китайских автомобилей по аварийности в России: по данным группы «Ренессанс Страхование», такие модели попадают в страховые случаи ОСАГО на 33% чаще остальных. На втором месте – узбекские (26%), на третьем – корейские (16%).

