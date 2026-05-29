В России теперь можно купить подержанную машину в кредит не вставая с дивана

Авито встроил целевой кредит на покупку автомобиля у частного продавца

Пользователи Авито теперь могут оформить целевой кредит на покупку подержанного автомобиля напрямую у собственника, не обращаясь в банк отдельно. Предложение привязано к конкретной машине из объявления, а покупатель сам выбирает наиболее выгодные условия среди нескольких банков-партнёров.

Перед сделкой система проверяет всех участников и историю автомобиля. После завершения продавец получает деньги на обычную банковскую карту  открывать счёт в банке-кредиторе не нужно. По сути, платформа бесшовно встраивает финансовую услугу, позволяя решить все задачи внутри одного сервиса: от поиска и проверки до финансирования и последующей продажи. Для продавца это выход на более широкую аудиторию потенциальных покупателей.

Первым партнёром в запуске целевых кредитов выступил МТС Банк. В ближайшее время к системе подключится Банк Уралсиб, а до конца 2026 года планируется добавить ещё четыре финансовые организации. Пока услуга доступна жителям восьми городов через мобильное приложение: Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Ярославля, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Запуск стал возможным после того, как АО «Авито Финанс», которое входит в Группу Авито, получило статус оператора финансовой платформы. Банк России внёс компанию в реестр 27 марта 2025 года. Этот статус даёт право встраивать продукты партнёров прямо в сценарии покупок, чтобы пользователь мог оформить кредит, не покидая экосистему Авито.

Татьяна Жаркова, директор по финансовым сервисам Авито:

На рынке авто с пробегом долго не хватало понятного кредитного решения для сделок между частными пользователями. Вместе с банками-партнёрами мы фактически формируем новый рынок  целевой автокредит при покупке у частного продавца. На Авито пользователь уже выбрал автомобиль и договорился с продавцом  значит, финансовое предложение должно появляться именно в этот момент. Для банков это доступ к клиентам с уже сформированной потребностью, а для пользователя – возможность получить финансирование без отдельного похода в банк. Так кредит становится частью реальной покупки.

Рынок подержанных автомобилей  один из крупнейших сегментов. По информации « Автостата», в 2025 году в России продали 6,24 млн легковых машин с пробегом, что на 3,3% больше, чем годом ранее, и стало рекордом почти за 20 лет. За первые четыре месяца 2026 года спрос на вторичке вырос более чем на 10%, а в апреле  сразу на 18% год к году. В Авито прогнозируют: к 2031-му свыше 1 млн автомобилей ежегодно будут покупать с использованием автокредитов у частных продавцов.

Кирилл Вотяков, старший управляющий директор Авито Авто:

Почти каждый второй покупатель (45%) меняет автомобиль вынужденно: машина устарела, требует дорогого ремонта или набрала слишком большой пробег. В такой ситуации кредит часто становится единственным способом покупки другого авто. Рынок целевого автокредитования при покупке «частник частнику» практически не развит при огромном спросе: сейчас в сегменте 4,6 млн реальных покупателей, и 71% пользователей Авито уже готовы воспользоваться целевым автокредитом для такой покупки. Мы упростили процесс: в карточке объявления за несколько кликов и за считанные минуты пользователь получает реальные предложения конкретных банков не уходя с Авито. И это работает даже если вы не являетесь клиентом этих банков: платформа значительно расширяет выбор и убирает неопределённость одобрят ли кредит, на каких условиях и сколько времени это займёт.

Как именно проходит сделка

Процесс состоит из нескольких шагов. Покупатель находит подходящую машину, в карточке объявления видит предложение оформить кредит, проходит идентификацию через банковский ID и заполняет заявку. Спустя несколько минут приходят варианты от банков-партнёров.

Банк получает данные о конкретной покупке: автомобиль, цена, документы. На основе собственных процедур он оценивает покупателя и предлагает индивидуальные условия.

Авито вместе с партнёрами помогает с оформлением кредита и документами. Покупатель может проверить историю авто через Автотеку, а при личной встрече выездной специалист сверяет машину и бумаги, помогает с договором купли-продажи и подтверждением сделки в приложении. Продавцу не нужно открывать счёт у кредитора  деньги поступают на карту сразу после подтверждения.

Сейчас один из популярных способов купить машину с пробегом  оформить потребительский кредит. Его средняя сумма  около 500 тысяч рублей. Средний же целевой автокредит  порядка 1,2 млн рублей. Это даёт возможность финансировать более дорогую покупку. При этом ставка по целевому автокредиту в среднем на 5–7 процентных пунктов ниже, чем по потребительскому,  в зависимости от банка. Комиссии за сделку ни для покупателя, ни для продавца нет. Вся процедура занимает от трёх дней, из которых 48 часов обязательный период охлаждения.

