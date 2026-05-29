В России теперь можно купить подержанную машину в кредит не вставая с дивана

Авито встроил целевой кредит на покупку автомобиля у частного продавца

Пользователи Авито теперь могут оформить целевой кредит на покупку подержанного автомобиля напрямую у собственника, не обращаясь в банк отдельно. Предложение привязано к конкретной машине из объявления, а покупатель сам выбирает наиболее выгодные условия среди нескольких банков-партнёров.

Перед сделкой система проверяет всех участников и историю автомобиля. После завершения продавец получает деньги на обычную банковскую карту – открывать счёт в банке-кредиторе не нужно. По сути, платформа бесшовно встраивает финансовую услугу, позволяя решить все задачи внутри одного сервиса: от поиска и проверки до финансирования и последующей продажи. Для продавца это выход на более широкую аудиторию потенциальных покупателей.

Первым партнёром в запуске целевых кредитов выступил МТС Банк. В ближайшее время к системе подключится Банк Уралсиб, а до конца 2026 года планируется добавить ещё четыре финансовые организации. Пока услуга доступна жителям восьми городов через мобильное приложение: Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Ярославля, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Запуск стал возможным после того, как АО «Авито Финанс», которое входит в Группу Авито, получило статус оператора финансовой платформы. Банк России внёс компанию в реестр 27 марта 2025 года. Этот статус даёт право встраивать продукты партнёров прямо в сценарии покупок, чтобы пользователь мог оформить кредит, не покидая экосистему Авито.

Татьяна Жаркова, директор по финансовым сервисам Авито:

– На рынке авто с пробегом долго не хватало понятного кредитного решения для сделок между частными пользователями. Вместе с банками-партнёрами мы фактически формируем новый рынок – целевой автокредит при покупке у частного продавца. На Авито пользователь уже выбрал автомобиль и договорился с продавцом – значит, финансовое предложение должно появляться именно в этот момент. Для банков это доступ к клиентам с уже сформированной потребностью, а для пользователя – возможность получить финансирование без отдельного похода в банк. Так кредит становится частью реальной покупки.

Рынок подержанных автомобилей – один из крупнейших сегментов. По информации « Автостата», в 2025 году в России продали 6,24 млн легковых машин с пробегом, что на 3,3% больше, чем годом ранее, и стало рекордом почти за 20 лет. За первые четыре месяца 2026 года спрос на вторичке вырос более чем на 10%, а в апреле – сразу на 18% год к году. В Авито прогнозируют: к 2031-му свыше 1 млн автомобилей ежегодно будут покупать с использованием автокредитов у частных продавцов.

Кирилл Вотяков, старший управляющий директор Авито Авто:

– Почти каждый второй покупатель (45%) меняет автомобиль вынужденно: машина устарела, требует дорогого ремонта или набрала слишком большой пробег. В такой ситуации кредит часто становится единственным способом покупки другого авто. Рынок целевого автокредитования при покупке «частник – частнику» практически не развит при огромном спросе: сейчас в сегменте 4,6 млн реальных покупателей, и 71% пользователей Авито уже готовы воспользоваться целевым автокредитом для такой покупки. Мы упростили процесс: в карточке объявления за несколько кликов и за считанные минуты пользователь получает реальные предложения конкретных банков – не уходя с Авито. И это работает даже если вы не являетесь клиентом этих банков: платформа значительно расширяет выбор и убирает неопределённость – одобрят ли кредит, на каких условиях и сколько времени это займёт.

Как именно проходит сделка

Процесс состоит из нескольких шагов. Покупатель находит подходящую машину, в карточке объявления видит предложение оформить кредит, проходит идентификацию через банковский ID и заполняет заявку. Спустя несколько минут приходят варианты от банков-партнёров.

Банк получает данные о конкретной покупке: автомобиль, цена, документы. На основе собственных процедур он оценивает покупателя и предлагает индивидуальные условия.

Авито вместе с партнёрами помогает с оформлением кредита и документами. Покупатель может проверить историю авто через Автотеку, а при личной встрече выездной специалист сверяет машину и бумаги, помогает с договором купли-продажи и подтверждением сделки в приложении. Продавцу не нужно открывать счёт у кредитора – деньги поступают на карту сразу после подтверждения.

Сейчас один из популярных способов купить машину с пробегом – оформить потребительский кредит. Его средняя сумма – около 500 тысяч рублей. Средний же целевой автокредит – порядка 1,2 млн рублей. Это даёт возможность финансировать более дорогую покупку. При этом ставка по целевому автокредиту в среднем на 5–7 процентных пунктов ниже, чем по потребительскому, – в зависимости от банка. Комиссии за сделку ни для покупателя, ни для продавца нет. Вся процедура занимает от трёх дней, из которых 48 часов – обязательный период охлаждения.

Ранее «За рулем» разбирал последствия новой волны спроса на автомобили на вторичном рынке.