Поездки больше не будут рутиной: секрет нового российского автобренда

Автомобили ESTEO станут инструментом самовыражения и подчеркнут статус владельца

Новый премиальный российский автобренд с латинским названием ESTEO появился на рынке – это результат объединения усилий холдинга «АГР» и компании Defetoo. Название, как пояснили разработчики, собрано из двух корней: est (существовать) и eo (путь). Но это не просто красивое слово – каждая буква в нём что-то означает: Эстетика, Статус, Технологии, Эмоции и Опережение.

Слоган «ESTEO. Искусство жить» на деле отсылает к идее, что обычная поездка может превратиться во что-то гораздо более осмысленное, чем банальное перемещение в пространстве. Речь, по сути, о том, чтобы внутри автомобиля создать особую атмосферу – без рутины, с упором на красивые детали интерьера и современные технологии. Разработчики хотят, чтобы каждая минута в салоне воспринималась как нечто эксклюзивное.

Машины этой марки, по замыслу создателей, вообще не должны восприниматься просто как транспорт. Скорее, это инструмент для самовыражения владельца и способ подчеркнуть его статус. Причём технологии тут работают почти незаметно – они как бы предугадывают желания человека через продуманные интерфейсы взаимодействия. Качество ощущается и в материалах отделки, и в том, как работает подвеска – очень плавно, – и в интуитивном цифровом управлении.

Особый акцент – на безопасности. Водителя ничто не должно отвлекать от дороги, поэтому система ADAS с набором ассистентов контролирует обстановку снаружи, а датчики внимания следят за состоянием самого человека за рулём. В итоге и водитель, и пассажиры оказываются в очень комфортном и защищённом пространстве.

Ассортимент ESTEO будет довольно разнообразным. Гамма включает как новинки на альтернативных источниках энергии (так называемые NEV) на современных платформах с продвинутыми интеллектуальными системами, так и классические версии с ДВС – правда, с упором на продуманную инженерную архитектуру, выразительный дизайн и высокое качество исполнения.

Модельная линейка охватит сегменты от SUV-D до SUV-F. Выпускать автомобили под этим российским брендом собираются на модернизированных и высокоавтоматизированных мощностях технологических партнёров. В компании подчёркивают: там работают профессионалы с многолетним стажем, поэтому качество должно соответствовать международным стандартам.

