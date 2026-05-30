В России начали продавать новую добротную Хонду по цене Лады Весты

Новый Honda Fit 2026 от GAC-Honda предлагается в РФ с ценами от 1,6 млн рублей

Российский рынок хэтчбеков, по сути, опустел после разворота торговли на Восток – спрос на такие машины невелик, да и предложения почти нет. Заполнить эту нишу способен параллельный импорт: благодаря ему у дилеров появился новый Honda Fit четвёртого поколения, созданный совместным предприятием GAC-Honda.

Речь идёт о втором рестайлинге модели, разработанном специально для Китая. Внешность у него характерная: «двухэтажная» головная оптика с узкими ходовыми огнями сверху, агрессивный передний бампер и тонкая решётка радиатора. Спереди машина выглядит заметно злее предшественников.

Сейчас такие Fit доступны в РФ только на заказ. Самый привлекательный ценник нашли во Владивостоке: ярко-жёлтый экземпляр готовы доставить за 1 600 000 рублей.

В эту сумму входит комплектация New с 15-дюймовыми стальными колёсами, пластиковыми колпаками и тканевым салоном. Из оснащения – мульти-руль, электростеклоподъёмники, датчики давления в шинах, мультимедиа с большим сенсорным экраном, кондиционер, кнопка запуска, электропривод зеркал и функция задержки выключения фар Follow me home.

Ещё один вариант – белый Honda Fit за 1 750 000 рублей. Его предлагают «под ключ» привезти в Набережные Челны. Комплектация по составу почти та же, разве что цвет другой – белый, а салон всё тот же тканевый. Зато стоить будет на 150 тысяч дороже.

Технически китайский Fit прост и предсказуем. Под капотом – безальтернативный 1,5-литровый атмосферник i-VTEC с цепным приводом ГРМ. С ним работает проверенный бесступенчатый вариатор от Honda. Привод, кстати, в любом исполнении только передний.

Занятно, что даже с учётом всех наценок параллельного импорта этот хэтчбек оказывается дешевле некоторых «Лад». К примеру, кросс- универсал LADA Iskra SW Cross в топе с вариатором стоит 1 827 000 рублей – дороже жёлтого Honda. А обычный универсал Vesta SW 2026 года в двухпедальных версиях стартует от 1 761 000 рублей, а в максималке уходит за 2 150 000 рублей.

