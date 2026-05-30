Добротный дешевый кроссовер Hyundai обнаружен в продаже в России: сколько стоит?

Hyundai Bayon ввозят в РФ из Казахстана с ценами от 2,32 млн рублей

Рынок недорогих SUV в России пополнился ещё одной моделью. Речь о Hyundai Bayon – самом миниатюрном паркетнике в европейской гамме корейского бренда. В основе лежит платформа от хэтчбека i20. Машины везут в РФ через Казахстан, и цены на них стартуют с отметки 2,32 млн рублей.

Hyundai Bayon

Для наглядности, вот что предлагают конкуренты. Solaris HC питерской сборки (копия популярной Hyundai Creta) с автоматом обойдётся как минимум в 2 605 000 рублей. Недавний новичок Belgee X50+ из Беларуси оценили в 2 479 990 рублей. А Omoda C5 нового поколения – от 2 349 000 рублей.

Ассортимент доступных Hyundai Bayon пока не назовёшь широким. На конец апреля на крупнейших площадках обнаружилось всего три автомобиля.

Самый дешёвый вариант за 2 320 000 рублей предлагает официальный дилер из Набережных Челнов. Это исполнение Style. В списке оснащения: мультируль, однозонный климат, камера заднего вида, полный «зимний пакет» (обогрев руля, зеркал, заднего стекла и передних кресел), складывающиеся зеркала, бесключевой доступ с кнопкой старта, круиз-контроль, электростеклоподъемники по кругу, а также датчики дождя и света.

Интерьер Hyundai Bayon

Второй автомобиль за 2 506 000 рублей нашелся в Новосибирске. Фото салона в объявлении отсутствуют. Продавец утверждает, что это топовая версия с богатым набором опций: цифровая приборка SuperVision на 10,25 дюйма, мультимедиа с таким же сенсорным экраном, премиальная акустика Bose, адаптивный круиз, подогревы сидений, руля и зеркал, дополнительный электроотопитель салона, климат-контроль, электроприводы складывания зеркал, задняя камера с динамической разметкой и парктроники спереди/сзади, амбиентная подсветка, полностью светодиодная оптика и 16-дюймовые легкосплавные диски.

Третий экземпляр продаётся в Сальске Ростовской области за 2 950 000 рублей. По оснащению он точно не топовый: у него простая аналоговая приборная панель и мультимедиа с экраном поменьше. Хотя климат-контроль, круиз и мультируль присутствуют.

Техническая начинка у всех трёх кроссоверов идентична. Под капотом – 100-сильный атмосферник MPI объёмом 1,4 литра. Трудится он в паре с классической шестиступенчатой автоматической коробкой. Привод – только передний.

