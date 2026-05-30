Крупный китайский кроссовер сбросили с 20-метровой высоты: как он это пережил?

Краш-тест Voyah Taishan X8: электрокар сбросили с 20-метрового трамплина

Новый эксперимент устроили инженеры с премиальным внедорожником Voyah Taishan X8. Его отправили в полет по воздуху, разогнав перед высоким трамплином, – чтобы затем рухнуть и жестко встретиться с землей. Высота сооружения составляла почти 20 метров.

Со стороны это больше напоминает кадры из остросюжетного блокбастера, а не рутинный инженерный тест. На деле же у подобного шоу есть строгая практическая цель: проверить, справится ли корпус, ходовая часть и батарея с колоссальной перегрузкой. Особенно актуальна такая проверка для тяжелых машин на электротяге, где последствия серьезной аварии могут быть куда разрушительнее, чем у классических авто.

Voyah Taishan X8 – это настоящий гигант на дороге. При массе почти 2,8 тонны его длина переваливает за 5,1 метра. Для теста внедорожник направили по специально построенному пандусу, откуда он улетел на два десятка метров и грохнулся на подготовленное поле. Сила удара, по оценкам экспертов, была сопоставима с экстремальной аварией на трассе, хотя все это, конечно, происходило под плотным контролем профильных специалистов.

Габариты самого пандуса тоже поражают: длина – 15 метров, ширина – 4,5 метра. Уклон спроектировали так, чтобы машина покинула трамплин на нужной скорости и с точной траекторией. На первый взгляд кажется, что такая нагрузка просто невозможна для столь тяжелого автомобиля. Однако именно в этом, по сути, и состояла идея – выяснить границу прочности в условиях, максимально близких к катастрофическим.

Когда внедорожник рухнул, часть отделки внутри салона разлетелась – зрелище, конечно, было эффектным. Но в целом машина проявила себя достойно. Аккумулятор не пострадал, стойки кузова остались на месте, а пассажирский отсек фактически не деформировался. Ключевой маркер успеха: двери после удара открывались без усилий – значит, структура осталась целой.

Подстраховаться решили по полной: на площадке дежурили и медики, и пожарные. И это неудивительно – все эти трюки выглядят захватывающе только пока всё идет по плану. Риск при сбое был бы огромным, поэтому тест проводился в строго контролируемой обстановке, под надзором команды инженеров.

