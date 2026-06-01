Эти автоновинки покажут на ПМЭФ-2026

На ПМЭФ-2026 покажут новые Volga, Aurus, Jeland, Lada и Senat

На Петербургском международном экономическом форуме в этом году ожидается сразу несколько автомобильных премьер. Как ранее писала «РГ», публике впервые представят обновлённые версии моделей Aurus Senat и Senat Long.

Среди главных новинок – дебют нового российского автобренда Senat. Флагманская модель с индексом 900 получит трёхлитровый бензиновый двигатель V6 мощностью 326 лошадиных сил и крутящим моментом 450 Нм. В оснащение войдут полный привод и адаптивная пневмоподвеска.

АВТОВАЗ, в свою очередь, привезёт на форум сразу несколько интересных машин. Посетители смогут увидеть гоночные Iskra Cup и Vesta TCR, а также специальную версию Iskra. Кроме того, покажут кроссоверы Azimut и обновлённую Lada Niva Legend.

Компания «АГР» тоже не осталась в стороне – она продемонстрирует кроссовер Jeland J6. Его старт продаж, кстати, намечен на самое ближайшее время. На стендах форума также окажется Volga К50 – флагманский кроссовер нового бренда.

Ранее «За рулем» рассказал, что в Санкт-Петербурге стартовало серийное производство кроссовера Esteo MX.