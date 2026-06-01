Спортивная Lada Iskra — первые фото!

Спортседан Lada Iskra Cup показался на фото в преддверии премьеры на ПМЭФ-2026

Опубликованы первые «живые» фотографии спортивного седана Lada Iskra Cup, который АВТОВАЗ готовится представить на форуме ПМЭФ-2026 в Санкт-Петербурге.

Автомобиль будет символизировать 55-летнюю автоспортивную историю бренда – отдельную фотографию с соответствующей наклейкой на стекле Lada Iskra Cup опубликовал руководитель подразделения «Лада Спорт» Владислав Незванкин. К тому же, на снимках машина представлена вместе с репликой раллийной ВАЗ-2101, в 1971 году завоевавшей Серебряный кубок в престижном международном ралли Tour d'Europe. Автомобили выкрашены в одинаковый светло-голубой цвет.

Технических подробностей по Lada Iskra Cup пока нет. По расклейке машины понятно, что силовой агрегат готовит давний партнер «Лады Спорт» по технике для российских соревнований – компания «ТМС». А название Iskra Cup указывает на то, что речь идет о новом монокубке, в котором все участники будут соревноваться на вот таких идентичных машинах.

От ранее опубликованного рендера спортивная Искра отличается отсутствием заднего антикрыла при более развитом спойлере типа «утиный нос». Поисковые вариации? Или конфигурации под разные трассы? А может быть, намек на версию для дорог общего пользования? Больше ясности у нас будет 3 июня, в день открытия ПМЭФ-2026.