Надежный и практичный «кореец» приехал в Россию с очень приятной ценой

Микровэны Kia Ray можно заказать в России с ценами от 1,6 млн рублей

Странный, но чертовски практичный микровэн из Южной Кореи добрался до России – и стоит он меньше, чем многие отечественные автомобили. Речь про Kia Ray, компактную модель, которую в самой Корее считают гибридом легковушки и грузовичка.

В основе машины – удлинённая платформа от хэтчбека Picanto, хотя по длине они идентичны: 3595 мм. Забавная деталь, которая выделяет Ray среди всех – разная конструкция боковых дверей. Слева – обычные распашные створки, справа – одна распашная и одна сдвижная, образующие единый проём аж в 1432 мм.

Kia Ray

По вместительности этот микровэн обставит немало малолитражек B-класса – особенно по запасу места над головой. В Корее такие машины разлетаются как горячие пирожки: берут их и молодые родители, и пенсионеры, и курьерские службы, и владельцы небольших бизнесов. Если сложить сиденья, можно получить грузовой отсек объёмом более 1300 литров – отличный вариант для семейного «аутлета» или доставки.

Если верить объявлениям из Владивостока – машину готовы привезти под заказ уже за 1 600 000 рублей. Комплектация Signature. В арсенале: 15-дюймовые литые диски, полностью цифровая приборка, мультимедиа с 7-дюймовым дисплеем и поддержкой MirrorLink с Apple CarPlay, кожаный мультируль (от Picanto и Rio), камера заднего вида, круиз, кондиционер, электронный ручник, вентиляция и подогрев передних кресел, запуск с кнопки и многое другое.

Интерьер Kia Ray

Для сравнения: на официальном рынке альтернатив Kia Ray почти нет. Возьмём, к примеру, LADA Largus – даже без доплаты за третий ряд сидений и в топе он тянет уже на 1 842 000 рублей. А самый дешёвый российский минивэн Sollers SF1 стоит уже за два с лишним миллиона – 2 250 000 рублей.

Другие продавцы из Владивостока просят за новый Kia Ray от 1 680 000 до 1 990 000 рублей. А официальный дилер марки в столице выкатывает ценник в 2 690 000 рублей, правда, с уже русифицированным интерфейсом и максимальной комплектацией Signature.

Технически особого разнообразия нет. Везде стоит 1,0-литровый трёхцилиндровый атмосферник на 78 лошадиных сил (+ бензин), агрегатированный с классическим четырёхступенчатым автоматом. Средний расход в смешанном цикле – от 7,7 до 8 л на сотню. Скромно, но для города – самое то.

О том, как едет и какой у него ресурс, «За рулем» недавно рассказывал.