Названы самые дешевые автомобили в России: список из 10 моделей до 2 млн рублей
Российский авторынок пока продолжает радовать тех, кто ищет машину за разумные деньги. Опубликован свежий список из 10 моделей, доступных за сумму менее 2 млн рублей. Правда, почти все они – творчество отечественного автопрома, а среди иномарок нашлось лишь три китайских варианта.
Бессменным лидером по доступности остается LADA Granta. Компактный седан с завода можно забрать за 850 тысяч рублей. За эти деньги вы получаете базовую версию «Стандарт Плюс» с 1,6-литровым мотором на 90 сил, 5-ступенчатой механикой и передним приводом. Из приятных бонусов – подушка безопасности для водителя, система ЭРА-ГЛОНАСС, обогрев боковых зеркал и электростеклоподъемники спереди.
Следом идёт легендарная Нива – за внедорожник в трёхдверном кузове LADA Niva Legend просят от 1 099 000 рублей.
Под капотом классика: 1,7 литра, 83 лошадиные силы, полный привод и 5-ступенчатая механика.
В стандарте – электростеклоподъемники, крепления ISOFIX, 16-дюймовые штамповки и подготовка под музыку.
На третьей строчке расположилась новинка модельного ряда – LADA Iskra. Цена на седан стартует с 1 277 000 рублей. Версия в кузове универсал обойдётся уже в 1 527 000, а «внедорожная» модификация SW Cross – минимум в 1 657 000. Базовая Iskra оснащается тем же 1,6-литровым 90-сильным двигателем и механикой, но радует набором опций: две передние подушки, ABS с EBD, датчики дождя и света, мультируль и 15-дюймовые стальные диски.
Интересная ситуация с LADA Niva Travel – АВТОВАЗ продаёт её в двух ипостасях. «Дореформенная» версия стоит 1 343 000 рублей, а обновлённая 2026 года – 1 419 000. Разница не только в цене: старая едет на 1,7-литровом 83-сильном моторе, новая получила 1,8-литровый агрегат на 90 сил. Причём модернизированная Travel уже имеет в базе ABS с EBD и подушку безопасности для водителя.
Похожая схема работает и с Vesta. Седан образца 2025 года обойдется в 1 558 000 рублей, а обновленная модель 2026 года – уже на 23 тысячи дороже. Разницы в технике почти нет: всё тот же 1,6-литровый атмосферник на 106 сил, передний привод и 5-ступенчатая механика. Зато в списке стандартного оборудования значатся две фронтальные подушки, кондиционер и подогрев зеркал.
Самая доступная иномарка сегодня – компактный кроссовер JAC JS3. За него с учётом скидки в 250 тысяч рублей просят 1 584 000. Это машина 2023 года выпуска с 1,6-литровым атмосферным мотором на 109 сил и 6-ступенчатой механикой. В стандарте – пара подушек, климат-контроль, задние датчики парковки и круиз-контроль.
Практичный универсал LADA Largus чуть дороже – 1 587 000 рублей. Базовая комплектация «Классик» предлагает 1,6-литровый мотор (90 сил), механику и базовый набор опций: водительская подушка, кондиционер и ABS с EBD.
Классический внедорожник УАЗ Хантер 2025 года выпуска оценён в 1 672 400 рублей. Под капотом – 2,7-литровый двигатель на 150 сил, соответствующий стандарту Евро-5. Привод подключаемый (Part-time), коробка – 5-ступенчатая механика. Есть крепления ISOFIX и гидроусилитель руля.
Замыкают десятку ещё два «китайца». Кроссовер Livan X3 Pro 2023 года – 1 869 900 рублей. Он оснащён 103-сильным атмосферником, вариатором и передним приводом. Уже в базе есть мультируль, задние парктроники, две подушки, видеорегистратор и 8-дюймовый экран мультимедиа.
Седан Changan Alsvin 2024 года в комплектации «Стандарт» – самая дорогая модель в подборке: 1 889 900 рублей. Под капотом 1,5-литровый 98-сильный мотор, работающий в паре с 5-ступенчатым роботом. Базовое оснащение включает кондиционер, круиз-контроль, камеру заднего вида и подогрев зеркал.
О том, какие еще предложения на рынке до 2 млн рублей появились или исчезли, «За рулем» недавно разобрал.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube