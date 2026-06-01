Названы самые дешевые автомобили в России: список из 10 моделей до 2 млн рублей

LADA Granta продолжает оставаться самым доступным новым авто на российском рынке

Российский авторынок пока продолжает радовать тех, кто ищет машину за разумные деньги. Опубликован свежий список из 10 моделей, доступных за сумму менее 2 млн рублей. Правда, почти все они – творчество отечественного автопрома, а среди иномарок нашлось лишь три китайских варианта.

Бессменным лидером по доступности остается LADA Granta. Компактный седан с завода можно забрать за 850 тысяч рублей. За эти деньги вы получаете базовую версию «Стандарт Плюс» с 1,6-литровым мотором на 90 сил, 5-ступенчатой механикой и передним приводом. Из приятных бонусов – подушка безопасности для водителя, система ЭРА-ГЛОНАСС, обогрев боковых зеркал и электростеклоподъемники спереди.

LADA Granta

Следом идёт легендарная Нива – за внедорожник в трёхдверном кузове LADA Niva Legend просят от 1 099 000 рублей.

Под капотом классика: 1,7 литра, 83 лошадиные силы, полный привод и 5-ступенчатая механика.

В стандарте – электростеклоподъемники, крепления ISOFIX, 16-дюймовые штамповки и подготовка под музыку.

LADA Niva Legend

На третьей строчке расположилась новинка модельного ряда – LADA Iskra. Цена на седан стартует с 1 277 000 рублей. Версия в кузове универсал обойдётся уже в 1 527 000, а «внедорожная» модификация SW Cross – минимум в 1 657 000. Базовая Iskra оснащается тем же 1,6-литровым 90-сильным двигателем и механикой, но радует набором опций: две передние подушки, ABS с EBD, датчики дождя и света, мультируль и 15-дюймовые стальные диски.

LADA Iskra

Интересная ситуация с LADA Niva Travel – АВТОВАЗ продаёт её в двух ипостасях. «Дореформенная» версия стоит 1 343 000 рублей, а обновлённая 2026 года – 1 419 000. Разница не только в цене: старая едет на 1,7-литровом 83-сильном моторе, новая получила 1,8-литровый агрегат на 90 сил. Причём модернизированная Travel уже имеет в базе ABS с EBD и подушку безопасности для водителя.

LADA Niva Travel

Похожая схема работает и с Vesta. Седан образца 2025 года обойдется в 1 558 000 рублей, а обновленная модель 2026 года – уже на 23 тысячи дороже. Разницы в технике почти нет: всё тот же 1,6-литровый атмосферник на 106 сил, передний привод и 5-ступенчатая механика. Зато в списке стандартного оборудования значатся две фронтальные подушки, кондиционер и подогрев зеркал.

LADA Vesta

Самая доступная иномарка сегодня – компактный кроссовер JAC JS3. За него с учётом скидки в 250 тысяч рублей просят 1 584 000. Это машина 2023 года выпуска с 1,6-литровым атмосферным мотором на 109 сил и 6-ступенчатой механикой. В стандарте – пара подушек, климат-контроль, задние датчики парковки и круиз-контроль.

JAC JS3

Практичный универсал LADA Largus чуть дороже – 1 587 000 рублей. Базовая комплектация «Классик» предлагает 1,6-литровый мотор (90 сил), механику и базовый набор опций: водительская подушка, кондиционер и ABS с EBD.

LADA Largus

Классический внедорожник УАЗ Хантер 2025 года выпуска оценён в 1 672 400 рублей. Под капотом – 2,7-литровый двигатель на 150 сил, соответствующий стандарту Евро-5. Привод подключаемый (Part-time), коробка – 5-ступенчатая механика. Есть крепления ISOFIX и гидроусилитель руля.

УАЗ Хантер

Замыкают десятку ещё два «китайца». Кроссовер Livan X3 Pro 2023 года – 1 869 900 рублей. Он оснащён 103-сильным атмосферником, вариатором и передним приводом. Уже в базе есть мультируль, задние парктроники, две подушки, видеорегистратор и 8-дюймовый экран мультимедиа.

Livan X3 Pro

Седан Changan Alsvin 2024 года в комплектации «Стандарт» – самая дорогая модель в подборке: 1 889 900 рублей. Под капотом 1,5-литровый 98-сильный мотор, работающий в паре с 5-ступенчатым роботом. Базовое оснащение включает кондиционер, круиз-контроль, камеру заднего вида и подогрев зеркал.

Changan Alsvin

О том, какие еще предложения на рынке до 2 млн рублей появились или исчезли, «За рулем» недавно разобрал.