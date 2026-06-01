Прогноз: какие модели подорожают, а какие станут доступнее

Андрей Ольховский: количество китайских марок в России может сократиться вдвое

Китай атакует: по итогам первого квартала 2026 года в России зафиксирован заметный всплеск импорта легковых автомобилей из Поднебесной.

В марте объем поставок из КНР увеличился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1,1 млрд долл. В структуре ввоза новых легковых авто в РФ доля Китая составила 67,5%, в сегменте авто с пробегом этот показатель составил 23,6%.

Правда, в первом квартале текущего года доля китайских брендов в общем объеме продаж новых автомобилей в России снизилась до 40%,

Однако это связано не с падением реального спроса, а с активной локализацией производства внутри страны.

Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом»:

– Рост импорта авто из Китая обусловлен несколькими ключевыми факторами. Уход западных брендов освободил значительную рыночную нишу, которую заняли китайские компании. Потребительские предпочтения также сместились в пользу авто из КНР благодаря доступной стоимости, широкому ассортименту и высокому технологическому оснащению моделей. Лидером по объемам импорта в РФ из КНР является бренд Geely. Также за первые месяцы 2026 года продажи китайских автомобилей с пробегом увеличились на 35% , традиционными лидерами спроса стали Chery, Geely и Haval.

В 2026 году рост стоимости новых автомобилей до конца года может составить 10-12% в зависимости от макроэкономической ситуации. Эта тенденция обусловлена несколькими факторами – повышение утилизационного сбора, НДС и пр. В сегменте локализованных авто подорожание может быть менее динамичным – на 5-10%.

На мировом рынке позиции китайского автопрома остаются прочными. В первом квартале 2026 года доля Китая составила около трети от общего объёма глобальных продаж авто. Лидерами отрасли стали BYD, Geely и Chery.

В России китайский автопром продолжит развивать локализацию производства. Количество представленных брендов может сократиться с нынешних 60 до порядка 30, из которых в лидерах останутся около 20 марок. Ценовая политика будет дифференцирована: локализованные модели станут более доступными, а импортируемые заметно подорожают. При этом во многом перспективы развития отрасли определяются монетарной политикой ЦБ и доступностью автокредитования, что является определяющим фактором для покупательской способности россиян.