В продаже появился доступный корейский кроссовер: называем цены

В РФ в продажу вышли кроссоверы Hyundai Casper по цене от 1,5 млн рублей

Если вас не смущают скромные габариты в обмен на доступную цену, стоит присмотреться к Hyundai Casper. Это, по сути, самый компактный кроссовер во всей линейке южнокорейского бренда. Импортёры из Омска и Владивостока готовы привезти его под заказ, стартуя с отметки в 1 490 000 рублей.

Что интересно, этот кроссовер короче даже своего собрата – хэтчбека Kia Picanto (3595 мм), хотя внешне напоминает уменьшенную копию «взрослого» SUV. Дизайнеры намеренно ушли от образа обычного городского хэтча: кузов выше (1575 мм), спереди – «двухэтажная» оптика с круглыми фарами, плюс массивные колёсные арки и пластиковый обвес. Смотрится боевито.

Hyundai Casper

Прямых конкурентов по цене на «официальном» рынке у него, по большому счёту, нет. К примеру, кроссовер JAC JS3 из нашего недавнего рейтинга самых дешёвых машин в России стоит от 1 584 000 рублей с учётом скидки. А за Tenet T4 в комплектациях прошлого года просят минимум 2 089 000 рублей.

Где и за сколько можно заказать

Самый привлекательный ценник – 1 490 000 рублей – предлагают во Владивостоке. Местный импортёр берётся привезти Casper в базовой комплектации Essential. В неё входит: однозонный климат-контроль, круиз-контроль, светодиодные фары и датчик света, камера заднего вида с парктрониками. Ещё – бесключевой доступ с кнопкой запуска, мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, кожаный мульти-руль, цифровая приборная панель, подогрев и вентиляция передних сидений, плюс обогрев руля и зеркал.

За 1 677 000 рублей такой же автомобиль привезут под заказ в Омске. Другие владивостокские компании оценивают свои услуги по доставке в диапазоне от 1 800 000 до 2 100 000 рублей.

Если машина нужна сразу, в Новосибирске новый Hyundai Casper продаётся из наличия за 2 299 000 рублей. Это версия Active, где к уже перечисленным опциям добавляются семь подушек безопасности, кожаный салон, система контроля слепых зон и прочие «плюшки».

Интерьер Hyundai Casper

Под капотом и альтернатива

Большинство предлагаемых машин оснащены литровым бензиновым турбомотором T-GDI мощностью 100 лошадиных сил. Правда, есть один нюанс: «Каспер», который можно заказать во Владивостоке за 1 940 000 рублей, имеет под капотом литровый «атмосферник» на 76 л. с. Коробка передач во всех вариантах одна – классический четырёхступенчатый автомат.

Ранее «За рулем» сообщал, что в мае 2026 года цены на новые автомобили изменились у шести брендов.