АВТОВАЗ неожиданно снизил цены на одну из моделей Лада

АВТОВАЗ начал предлагать Lada Aura 2024—2025 г. в. со скидкой 100 тыс. рублей

В России неожиданно подешевела одна из моделей Лада – АВТОВАЗ начал предлагать удлиненные седаны LADA Aura 2024-2025 годов выпуска со скидкой в 100 тыс. рублей. Информация о временной выгоде, действующей до конца июня, появилась на официальном сайте компании.

Скидка распространяется на автомобили в комплектациях «Премьер'25» и «Статус'25» – эти версии уже сняты с производства. По данным прайс-листа, с учетом бонуса цены выглядят так: «Премьер'25» – 2 145 000 рублей, «Статус'25» – 2 345 000 рублей. Причем стандартная стоимость этих модификаций снижена на ровно 100 тысяч.

Для сравнения: в конце января «АВТОВАЗ» начал отгружать дилерам «свежие» LADA Aura 2026 модельного года. В базовой комплектации «Премьер» такой седан стоит уже 2 269 000 рублей, а в топовом исполнении «Статус» – 2 466 000 рублей. Разница с прошлогодними версиями очевидна.

Однако и в техническом плане LADA Aura 2026 года выигрывает. Вместе с обновлением стретч-седан получил новую электронную архитектуру с ключ-картой, системой бесключевого доступа и дистанционным запуском двигателя. Обновилась и мультимедийная система – теперь это EnjoY с проекционным решением PlayAuto и сервисами от Сбера.

Но даже без этих новшеств LADA Aura в начальной комплектации хорошо оснащена. В «Премьере» есть полностью светодиодная оптика, четыре подушки безопасности, система курсовой устойчивости, контроль слепых зон, парктроники спереди и сзади, обогрев руля, передних сидений и подушки заднего дивана, а еще кондиционер и круиз-контроль. Плюс ряд других систем комфорта и безопасности.

Что касается топовой версии «Статус», тут все еще интереснее. Салон отделан натуральной кожей, задние подголовники дополнены накладными подушками, а подогрев заднего сиденья распространяется на спинку. Для этой комплектации можно выбрать черную или светло-серую отделку панели приборов и руля. К тому же мультимедиа здесь самая продвинутая – LADA Enjoy с 10-дюймовым вертикальным сенсорным экраном, восемью динамиками и предустановленными сервисами «Яндекс Авто».

Двигатель у всех LADA Aura одинаков: 16-клапанный, объемом 1,8 литра, мощностью 122 силы в паре с бесступенчатой автоматической трансмиссией.

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