Что ждет автомобилистов в июне? Самые важные изменения

В России с 1 июня вступают в силу несколько важных изменений для водителей

Июнь приготовил для российских автомобилистов целую россыпь сюрпризов. Помимо стандартных сезонных хлопот, вступают в силу новые нормы, которые коснутся и тех, кто ввозит машины из-за границы, и владельцев электромобилей, и даже импортеров товаров из стран ЕАЭС.

Сразу стоит отметить перемены на таможне. Еще в марте Госдума приняла закон, который с июня кардинально урезает время хранения бесхозных транспортных средств. Раньше у владельца было целых 60 дней, чтобы забрать свою машину, – теперь срок сократился вдвое. Если не уложиться в 30 дней, автомобиль автоматически перейдет в собственность государства.

С 1 июня в России официально стартует федеральная система подтверждения ожидания товаров – сокращенно СПОТ. Правда, на первых порах она затронет только поставки, которые идут автотранспортом, а курировать процесс будет Федеральная налоговая служба (ФНС).

По сути, теперь любой импортер, везущий грузы из Армении, Белоруссии, Казахстана или Киргизии, обязан за двое суток до того, как фура пересечет границу РФ, отправить в ФНС электронное уведомление. В нем нужно указать данные о получателе, поставщике и перевозчике. В ответ налоговая выдаст QR-код – без него машину на территорию России просто не пустят.

Кстати, с 1 июля к этому добавится еще одно требование. Помимо уведомления, придется вносить на специальный счет обеспечительный платеж с НДС. Без него заветный QR-код для проезда через границу тоже не получить.

Что касается пожарной безопасности, то тут МЧС ужесточило правила парковки для электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Раньше ограничения касались только мест, оборудованных зарядными станциями, – теперь все гораздо строже.

С 1 июня 2026 года такие машины вообще нельзя оставлять на неоснащенных системами безопасности парковках, даже если рядом нет зарядок. Более того, электромобили и гибриды разрешено парковать только группами не больше десяти штук. Их в обязательном порядке нужно отделять от обычных машин огнестойкими перегородками, противопожарными шторами или воротами, а также системами тушения вроде спринклеров.

Правда, на деле таких парковок в России пока что кот наплакал. За нарушение, конечно, грозят штрафы: для обычных граждан – до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – до 100 тысяч, а для юридических – аж до 2 миллионов. Но, как уточнили в МЧС, новые правила распространяются только на вновь проектируемые объекты и на те, где запланирован капремонт, реконструкция или смена функционального назначения. Так что реальный риск нарваться на штраф пока не так уж велик.

Отдельно стоит сказать о ценах. Многие привыкли, что каждый месяц стоимость новых машин только растет. Однако гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский отметил, что в июне подорожание может произойти разве что из-за скачков курсов валют. Причем этот эффект сказывается на прайс-листах примерно через три месяца. А из-за жесткой конкуренции между автопроизводителями цены, наоборот, иногда даже снижаются, полагает эксперт.

О других изменениях для автомобилистов «За рулем» недавно писал.