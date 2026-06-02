Просторная надежная Тойота появилась в продаже в РФ с ценой ниже 1,5 млн рублей

Универсалы Toyota Probox продаются в России с ценами от 1,43 млн рублей

Благодаря параллельному импорту на российском рынке появилась ещё одна доступная Toyota, которую реально купить новой. Речь о лёгком коммерческом универсале Probox, привозимом из Японии. Машину предлагают как из наличия, так и под заказ; стартовая цена – от 1,43 млн рублей.

По сути, Probox – это «рабочая лошадка», рассчитанная на курьеров, малый бизнес, сервисные службы и такси. Модель можно считать аналогом LADA Largus или Toyota Caldina, только в ещё более утилитарном исполнении. С 2002 года внешность авто практически не менялась – покупатели ценят его именно за простоту, дешёвое обслуживание и феноменальную живучесть.

Toyota Probox

За минимальные 1 425 000 рублей новый полноприводный универсал предлагают привезти под заказ во Владивостоке. Судя по фото из объявления, такой автомобиль получил тканевый салон, мультируль от Camry и RAV4 прошлых поколений, кондиционер, «грязевые» шины Toyo Open Country, мультимедиа с тачскрином, а также передние и задние парктроники.

Любопытно, что российский пятиместный LADA Largus с 90-сильным мотором стоит дороже – от 1 587 000 рублей. А за топ-версию со 106-сильным двигателем просят уже до 1 842 000 рублей.

Продавцы из Владивостока и Хабаровска оценивают поставку такого универсала минимум в 1 600 000 рублей. В Южно-Сахалинске машину можно заказать за 1 650 000 рублей. Самый же дорогой «Пробокс» предлагают в столице Приморья за 1 700 000 рублей – в отличие от остальных, он гибридный: 74-сильный бензиновый ДВС работает в паре с электромотором, суммарная отдача – около 100 л. с.

Интерьер Toyota Probox

У всех остальных автомобилей на классифайдах под капотом стоит 1,5-литровый 109-сильный атмосферник с чугунным блоком цилиндров. При должном уходе его ресурс достигает 350-400 тысяч километров. Коробка – вариатор, привод может быть как передним, так и полным.

Этим же мотором оснащён переднеприводный экземпляр из Хабаровска, который продаётся из наличия за 1 850 000 рублей. Комплектация F включает штатную камеру кругового обзора, передние и задние парктроники, электростеклоподъёмники и литые диски.

О надежности японских автомобилей «За рулем» ранее подробно разобрал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

