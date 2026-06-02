УАЗ впервые показал салон нового Патриота: рассказываем о ключевых изменениях

Обновленный УАЗ Патриот поступит в продажу осенью 2026 года

На официальных каналах УАЗа появился короткий ролик, посвящённый работе над обновлённым Патриотом. Машины обещают выпустить на рынок уже этой осенью. В видео в деталях показали, что изменилось внутри автомобиля. По кадрам можно заметить несколько ключевых решений.

Одно из главных новшеств – исчезновение привычного рычага управления полным приводом. Вместо него теперь будет «шайба» – компактный селектор, который встречается на современных внедорожниках. Интерьер стал современнее: в салоне появился большой дисплей мультимедийной системы, а задние сиденья обзавелись подогревом.

УАЗ Патриот

Задним пассажирам уделили и другое внимание. В новой версии внедорожника предусмотрена розетка, что пригодится в длительных поездках. Мелькнула в ролике и внешность. Ключевое – диодная оптика: фары и задние фонари теперь светодиодные. Это не только придаёт машине более современный вид, но и должно улучшить освещение дороги по сравнению со штатными галогенками.

Интерьер УАЗ Патриот

Официально технические характеристики глава УАЗа пока не раскрывал. Однако по предварительным данным, обновлённый «Патриот» получит не только привычный бензиновый мотор ZMZ Pro мощностью 150 л.с., но и дизель. Речь идёт о 2,0-литровом двигателе на 136 л.с. Его будут агрегатировать с новой 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Если информация подтвердится, это станет серьёзным расширением линейки для тех, кому важнее тяга, а не скорость. Ориентир – осень 2026 года. УАЗ обещает представить обновлённый Патриот вместе с версиями Профи и Пикап. Цены пока не назывались, хотя с новым оснащением и дизельным мотором небольшое подорожание практически неизбежно, сообщает Российская газета.

О других новинках, которые готовят российские автопроизводители, мы подробно рассказывали.