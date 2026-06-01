Массовые проверки пожилых водителей с июня: правда или фейк

МВД опровергло сообщения о массовых проверках пожилых водителей с 1 июня

Информация о массовых проверках пожилых водителей с 1 июня 2026 года не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«На информационных интернет-ресурсах сегодня опубликованы материалы, в которых утверждается, что с 1 июня сотрудники Госавтоинспекции якобы начнут в массовом порядке останавливать пожилых водителей в рамках масштабных проверок. Данная новость не соответствует действительности», - сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что контроль за водителями ведется в соответствии с порядком, утвержденным приказом МВД России от 2 мая 2023 года № 264.

О новых правилах эвакуации «За рулем» ранее тоже подробно писали.