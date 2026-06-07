В России начали собирать BMW, которые раньше везли по серым схемам

В Калининграде начали выпускать модели BMW, которых раньше не было в России

В Калининграде на мощностях «Автотора» запустили производство кроссоверов BMW, которые раньше официально в страну не поставлялись. Telegram-канал «Авторевизорро» сообщил, что предприятие взялось за сборку сразу нескольких моделей класса «люкс».

Сейчас с калининградского конвейера сходят три разновидности крупных внедорожников – X7, X6 и X5. Правда, это не самые свежие версии: используются дорестайлинговые модификации 2022 года. В глобальном масштабе эти модели претерпели обновления в 2022-м и 2023-м.

BMW X5

Самое интересное – появление дизельного двигателя 40d. У таких машин предусмотрена система нейтрализации выхлопов с использованием мочевины AdBlue. До ухода BMW из России подобные авто ввезти легально было почти невозможно, их везли исключительно по «серым» каналам.

Процесс сборки постепенно обрастает местными деталями. «Автотор» уже использует российские жгуты проводов, патрубки и разные резиновые элементы. Более того, на предприятии впервые занялись окраской кузовных деталей – раньше такого в практике не было.

Пока кроссоверы выходят небольшими партиями, и купить их можно в версии 30d. Цена стартует от 13,6 миллиона рублей.

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