Замена Tenet и Belgee: в продажу вышел новый доступный кроссовер Toyota

В России появились в продаже кроссоверы Toyota Raize по цене от 1,9 млн рублей

На российском рынке заметили ещё одну интересную новинку – японский кроссовер Toyota Raize, созданный совместно с Daihatsu. По габаритам модель близка к хэтчбекам, но при этом может посоревноваться с Tenet, Belgee или некоторыми китайскими SUV. На классифайдах минимальная цена на такой автомобиль стартует с 1 880 000 рублей.

Toyota Raize

Для сравнения: калужский кроссовер Tenet T4 (кстати, в мае у него появилась удлинённая модификация T4L) даже в прошлогодних версиях обойдётся минимум в 2 089 000 рублей. Белорусский Belgee X50+ – от 2 319 990 рублей, а «наш ответ» Jaecoo J6 под маркой Jeland – от 2 290 000 рублей. На таком фоне Raize действительно кажется выгодным предложением.

За 1 880 000 рублей новую леворульную Toyota Raize в базе – с кондиционером, ключом зажигания и минимальным набором опций – готовы привезти в Москву. Продавец уже включил в цену ЭПТС, доставку и коммерческий утильсбор. Похожее предложение есть и в Волгограде – тоже примерно за те же деньги, только под заказ. Оба экземпляра оснащены 1,2-литровым атмосферником на 87 сил и классическим вариатором.

Правда, желающим получить мотор помощнее, придётся раскошелиться. Версия с 1,0-литровым турбомотором (98 л.с.) и двухцветным кузовом – чёрная крыша и такие же боковые зеркала – обойдётся от 2 050 000 рублей в Ростове-на-Дону или от 2 150 000 рублей в Новосибирске. А если присматриваться к машинам в наличии, цены подскакивают до 2 300 000-2 365 000 рублей в Екатеринбурге и Новосибирске соответственно.

Интересно, что у «двухцветного» Raize салон всё равно тканевый, зато из приятных опций есть камера заднего вида, подогрев передних сидений, тачскрин мультимедиа, частично мультируль и 16-дюймовые легкосплавные диски. Правда, климат-контроля и бесключевого доступа с кнопкой пуска у модели нет в принципе – такие особенности.

Интерьер Toyota Raize

Питерские цены на двухцветную версию достигают 2 415 000 рублей, а во Владивостоке «заказные» Raize стартуют от 2 570 000 рублей. Впрочем, один питерский продавец пошёл ещё дальше – оценил аналогичный 97-сильный кроссовер в 3 000 000 рублей, но с оговоркой: продажа только юрлицам с уплатой полного 22-процентного НДС.

Ранее «За рулем» рассказывал, что в России появился новый надежный кроссовер Hyundai намного дешевле «китайцев».