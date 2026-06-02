Ушедший из России автопроизводитель объявил масштабный отзыв машин

82 тысяч Toyota и Lexus подлежат отзыву в США из-за сбоя в работе приборной панели

В США японские автоконцерны Toyota и Lexus объявили о масштабной отзывной кампании, затронувшей свыше 82 тысяч машин. Причина – потенциально опасный сбой в работе комбинации приборов. Виртуальная панель может просто погаснуть во время движения.

Проблема кроется в программном обеспечении. Ошибка закралась в софт дисплея, который отображает спидометр, тахометр и прочие жизненно важные показатели. Если экран выключается, водитель теряет информацию о скорости и уровне топлива, что создаёт аварийную ситуацию.

Сервисная кампания затрагивает кроссоверы Toyota Land Cruiser, седаны Mirai, а также модели Lexus GX и UX, выпущенные в 2024 и 2025 годах.

Владельцам не придётся раскошеливаться – все работы по замене и обновлению софта абсолютно бесплатны. Дилеры перепрошьют блоки, исправив ошибку в коде.

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