Aurus Senat в двух новых версиях представят на ПМЭФ-2026: подробности

Aurus раскрыл подробности о рестайлинговом лимузине Senat Long

На ПМЭФ-2026 публике впервые покажут обновлённую версию люксового седана Aurus Senat. В пресс-службе ООО «Аурус» подтвердили, что именно там раскроют все технические детали. Правда, информацию о стоимости и точной дате старта продаж держат в секрете – её решили не афишировать до официального объявления.

Напомним: Aurus – это первый в России премиальный автобренд, а головным разработчиком всей линейки выступает НАМИ. Само предприятие ООО «Аурус» появилось в конце 2017 года на базе «НАМИ-авто».

Рестайлинг принёс модели заметные визуальные перемены. Самое главное – конструкторы отказались от лимузинной вставки, зато увеличили двери и серьёзно переработали геометрию задних крыльев. Вдобавок изменилось остекление, что тоже повлияло на общий облик автомобиля.

Чем удивляет салон длиннобазной версии

Главная фишка в интерьере – электроуправляемая перегородка между передними и задними креслами. Если в стандартном Senat пространство единое, то в версии Long пассажиры сзади могут полностью отгородиться от водителя с помощью непрозрачного экрана, в который интегрирован телевизор.

Вообще, список удобств для задних пассажиров внушительный. В базе идут кресла с электронастройками, массажем и вентиляцией, плюс оттоманки. Ещё тут есть шторки на окнах, барная зона, индивидуальный климат, раскладные столики и дополнительные подушки безопасности. Для гаджетов предусмотрена беспроводная зарядка – она спрятана глубоко в подлокотнике. Ну и, конечно, места для ног стало значительно больше.

Техника осталась почти без изменений

Под капотом обновлённого Senat Long – всё тот же 4,4-литровый V8, который выдаёт 598 лошадиных сил. Работает он в паре с 9-ступенчатым автоматом, куда встроен электромотор. Привод, разумеется, полный. Подвеска – адаптивные амортизаторы, хотя пневмоподвеска, которая появилась у обычного Senat после рестайлинга, для «длинной» версии так и не предусмотрена.

Ранее «За рулем» рассказал, можно ли сэкономить на топливе с седаном Lada Vesta CNG.