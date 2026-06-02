В России появится ГОСТ для проверки устойчивости автомобилей

Росстандарт принял новый ГОСТ по проверке устойчивости автомобилей

Росстандарт утвердил ГОСТ, который вводит новые методы испытаний для проверки устойчивости легковых, грузовых автомобилей и прицепов. Один из основных тестов – проверка стабилизации. Автомобиль разгоняют до определенной скорости, затем резко поворачивают рулевое колесо, чтобы вызвать занос. После этого руль отпускают, и специалисты наблюдают за поведением машины. Согласно ГОСТу, управляемые колеса и рулевое колесо должны самостоятельно вернуться в нейтральное положение, а угол поворота руля не должен увеличиваться.

Также проводятся тесты на рывок руля и заброс угловой скорости, чтобы оценить устойчивость авто в разных условиях. Для проведения испытаний требуется ровный участок дороги без выступов и впадин. По информации РИА Новости, новый ГОСТ вступит в силу с 1 июля текущего года.

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