Борьбу с фальшивыми водительскими правами и медсправками ужесточат

В РФ проработают блокировку сайтов с предложениями поддельных водительских прав

В России проработают возможность введения внесудебной блокировки объявлений об изготовлении и продаже поддельных документов - фальшивых водительских прав и медицинских справок для водителей, сказано в документе правительства. Ответственными ведомствами за реализацию проекта назначены МВД РФ, Роскомнадзор, Минцифры РФ и Росздравнадзор.

Предусматривается также и проработка возможности такой меры для информации о медзаключениях «о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствам». Срок реализации данных мер - 2027 год.

Также предлагается ввести возможности внесудебной блокировки интернет-объявлений о «помощи» с госуслугами в сфере ПДД, например быстрое получение прав. Кроме того, речь идет и о введении блокировки материалов, которые открыто показывают пренебрежение ПДД: ролики или посты, где специально нарушают правила.

Ранее «За рулем» рассказывал о попытках ведомств ужесточить контроль за водительскими удостоверениями.