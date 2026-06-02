Toyota и Lexus отзывают десятки тысяч машин из-за важной неисправности

Toyota отзывает 82 000 автомобилей из-за сбоя приборной панели

Дилеры Toyota и Lexus бесплатно обновят программное обеспечение приборной панели на нескольких моделях 2024-2025 годов. Поводом стала неисправность, при которой 12,3-дюймовый комбинированный дисплей может не отображать важные сигнальные лампы и индикаторы после запуска двигателя. Производитель не уточняет, какие именно предупреждения могут пропадать, однако в официальном уведомлении об отзыве указано: машины перестают соответствовать стандартам безопасности.

Без видимых предупреждений водитель дольше реагирует на неполадки, что увеличивает риск аварии и травм. Решение, однако, довольно простое – хоть и не такое удобное, как дистанционное обновление «по воздуху». Дилерские центры перепрошьют ПО приборки, которую в Toyota называют «счетчик комбинаций».

Под отзыв попали не все модели, а лишь некоторые: Toyota Land Cruiser и Mirai 2024-2025 годов выпуска, а также Lexus GX и UX тех же лет.

Этот случай лишний раз показывает, насколько современные автомобили зависят от софта. Раньше датчики почти не требовали обновлений или отзывов. Теперь же даже работа простых индикаторов держится на программах, которые могут и «зависнуть».

Традиционные стрелочные приборы не лишены недостатков, но они реже подкидывают сюрпризы. Они либо исправно работают, либо выходят из строя целиком. Экран же способен просто «забыть» показать критичную информацию в самый неподходящий момент.

Аналогичные трудности возникают и у других брендов. К примеру, недавно Mercedes-Benz отозвал 144 000 автомобилей из-за программных сбоев, когда приборные дисплеи временно гасли. Это лишало водителя данных о скорости, расходе топлива и любых предупреждениях. Отзыв затронул множество моделей – от седанов C-класса и кроссоверов GLC до заряженных AMG и родстеров SL.

Ранее «За рулем» подробно объяснил, почему производитель пошел на такую меру.