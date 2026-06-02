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Надежный внедорожный «японец» дешевле Нивы появился на российском рынке

Новый Suzuki S-Presso 2026 года предлагают в России с ценами от 1,49 млн рублей

Индийский мини- внедорожник Suzuki S-Presso добрался до российских онлайн-площадок – машину уже можно заказать. Крошечный паркетник создан дочерней компанией Maruti Suzuki специально для Индии, и на исторической родине он стоит смешные по нашим меркам деньги – менее 600 тысяч рублей. Однако на российском рынке ситуация кардинально иная.

Suzuki S-Presso
Suzuki S-Presso

По сути, это один из самых бюджетных автомобилей в мире, и он вполне мог бы претендовать на роль главного народного любимца, утирая нос LADA Niva Travel и УАЗ у Хантер. Правда, реальность вносит свои коррективы: за обновленную Ниву со светодиодной оптикой просят минимум 1 528 000 рублей, а новый Хантер 2026 года выпуска и вовсе стоит от 1 720 000 рублей. Цена же на S-Presso стартует от 1 490 000 рублей, так что прямой конкуренции по цене не выходит – разве что по идеологии.

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Внешне «японец» старательно изображает суровый вездеход, хотя на самом деле он даже компактнее Kia Morning. Длина кузова всего 3565 мм, при ширине 1520 мм и высоте 1565 мм. Колесная база тоже скромная – 2380 мм. Тем не менее, если отбросить габариты, получается вполне себе милый и забавный аппарат для города.

Самый доступный вариант нашелся в Тюмени. За 1 490 000 рублей здесь готовы отдать светло-бежевый S-Presso без пробега – из наличия. Судя по опубликованным снимкам, в базе есть кондиционер, 14-дюймовые легкосплавные диски, полезная мелочёвка вроде USB-порта и розетки на 12V. Из приятного – задние парктроники, мультируль, медиа с 9-дюймовым сенсором и полностью цифровой спидометр.

Интерьер Suzuki S-Presso
Интерьер Suzuki S-Presso

Во Владивостоке за схожие деньги – от 1 545 000 до 1 710 000 рублей – машину привезут под заказ. Москвичам поставки «под ключ» обещают за 1 745 000 рублей. А вот в Ростове-на-Дону продают уже готовый к регистрации экземпляр темно-серого цвета: его ввезли год назад по льготному утильсбору, цена составляет 1 850 000 рублей.

Все эти Suzuki S-Presso объединяет одно – силовой агрегат. Под капотом стоит проверенный временем 1,0-литровый атмосферник Suzuki K10 на 67 лошадиных сил с цепным приводом ГРМ. Он более десятка лет исправно работал на моделях Alto, Wagon R и Celerio. Коробка передач – легендарный робот AGS с электрогидравлическим актуатором.

Ранее «За рулем» рассказывал, как на российском рынке появился надежный кроссовер Hyundai намного дешевле «китайцев».

Источник:  Автоновости дня
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