Как долгие поездки за рулём могут подорвать мужское здоровье? Ответ врача

Уролог Максим Рябов: долгое вождение грозит простатитом, варикозом и бесплодием

Уролог Максим Рябов, главный специалист сети клиник «Будь Здоров» и кандидат медицинских наук перечислил серьёзные риски для здоровья, которые подстерегают тех, кто проводит много времени за рулём. По его словам, страдает в первую очередь мочеполовая система и сосуды.

«Одна из главных проблем вследствие долгого пребывания в дороге – нарушение кровообращения в малом тазу, венозный застой и ухудшение кровотока. Это повышает риск развития простатита, появления хронического тазового болевого синдрома, усиления симптомов существующих заболеваний предстательной железы», – пояснил специалист.

Отдельная тема – перегрев. Как отметил Рябов, частое использование подогрева кресел вкупе с тесной или слишком тёплой одеждой ведёт к перегреву мошонки. Для нормального созревания сперматозоидов необходима температура ниже основной температуры тела, так что регулярный перегрев способен серьёзно ухудшить качество спермы.

Нарушения мочеиспускания – ещё одна беда водителей-дальнобойщиков. В пути люди нередко терпят, игнорируя позывы к опорожнению мочевого пузыря. Такая привычка создаёт излишнюю нагрузку на всю мочевыводящую систему и заметно повышает шансы на развитие воспалений, предупредил врач.

При длительных поездках ноги долго находятся в согнутом положении, почти не двигаясь. Кровь застаивается, вены постепенно расширяются. Если у человека есть генетическая склонность к варикозу, то ежедневная нагрузка за рулём быстро превратит лёгкую предрасположенность в настоящую болезнь с отёками и болью, подчеркнул Рябов.

Ну и куда без лишнего веса. У тех, кто сидит за баранкой часами, калории не сжигаются, а оседают в виде жира. Развивается ожирение, которое, в свою очередь, тянет за собой целый букет других заболеваний, резюмировал уролог.

О том, как сохранить здоровье за рулем, «За рулем» ранее рассказывал.