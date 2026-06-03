В России появился новый неубиваемый японский седан по цене Лады Весты

Mitsubishi Attrage с ресурсом более 450 000 км продается в РФ за 1,6 млн рублей

В России начали предлагать Mitsubishi Attrage по цене, которая может удивить даже на фоне отечественных марок. Эти бюджетные седаны уже появились в продаже, причем их стоимость порой опускается ниже отметки в 1,6 миллиона рублей.

Mitsubishi Attrage

На фоне конкурентов картина выглядит интересно. Скажем, LADA Vesta модельного 2026 года с вариатором обойдется минимум в 1 631 000 рублей. Белорусский Belgee S50 с двумя педалями стоит от 2 039 990 рублей, а китайский Changan Alsvin – не меньше 1 889 900 рублей.

В Екатеринбурге сейчас можно найти белый Mitsubishi Attrage в комплектации Active ровно за 1 600 000 рублей. В машине есть кожаный руль с кнопками, сенсорный экран мультимедиа, громкая связь, кондиционер, подогрев передних сидений, камера заднего вида и датчики давления в шинах. Также в список оснащения входят литые диски и повторители поворотов на зеркалах. Продавец добавит к покупке резиновые коврики в салон и комплект зимней резины.

Другой экземпляр, уже тёмно-серого цвета и в версии Smart, тот же дилер готов отдать за 1 699 000 рублей. Но если заказывать такую машину под себя, цены будут заметно выше. Например, во Владивостоке «заказные» автомобили стоят от 1,9 до 2,04 миллиона рублей.

Интерьер Mitsubishi Attrage

Что касается техники – у всех Attrage единый силовой агрегат. Это 1,2-литровый бензиновый атмосферник мощностью 80 лошадиных сил и с цепным приводом ГРМ. Максимальный крутящий момент – 106 Нм, работает он в паре с вариатором. По отзывам таксистов и частников из Юго-Восточной Азии, при своевременном обслуживании двигатель способен пройти без замены цепи более 450 тысяч километров.

Ранее «За рулем» сравнивал цены на бюджетные новинки у официальных дилеров.