В России появился новый неубиваемый японский седан по цене Лады Весты
В России начали предлагать Mitsubishi Attrage по цене, которая может удивить даже на фоне отечественных марок. Эти бюджетные седаны уже появились в продаже, причем их стоимость порой опускается ниже отметки в 1,6 миллиона рублей.
На фоне конкурентов картина выглядит интересно. Скажем, LADA Vesta модельного 2026 года с вариатором обойдется минимум в 1 631 000 рублей. Белорусский Belgee S50 с двумя педалями стоит от 2 039 990 рублей, а китайский Changan Alsvin – не меньше 1 889 900 рублей.
В Екатеринбурге сейчас можно найти белый Mitsubishi Attrage в комплектации Active ровно за 1 600 000 рублей. В машине есть кожаный руль с кнопками, сенсорный экран мультимедиа, громкая связь, кондиционер, подогрев передних сидений, камера заднего вида и датчики давления в шинах. Также в список оснащения входят литые диски и повторители поворотов на зеркалах. Продавец добавит к покупке резиновые коврики в салон и комплект зимней резины.
Другой экземпляр, уже тёмно-серого цвета и в версии Smart, тот же дилер готов отдать за 1 699 000 рублей. Но если заказывать такую машину под себя, цены будут заметно выше. Например, во Владивостоке «заказные» автомобили стоят от 1,9 до 2,04 миллиона рублей.
Что касается техники – у всех Attrage единый силовой агрегат. Это 1,2-литровый бензиновый атмосферник мощностью 80 лошадиных сил и с цепным приводом ГРМ. Максимальный крутящий момент – 106 Нм, работает он в паре с вариатором. По отзывам таксистов и частников из Юго-Восточной Азии, при своевременном обслуживании двигатель способен пройти без замены цепи более 450 тысяч километров.
Ранее «За рулем» сравнивал цены на бюджетные новинки у официальных дилеров.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте