Контроль за иностранными перевозчиками ужесточат: подробности

В РФ ужесточат контроль за иностранными перевозчиками с 1 сентября

С осени в России меняются правила проезда иностранного грузового транспорта по платным трассам. Правительство утвердило новые меры контроля, о чём стало известно из сообщения пресс-службы Минтранса.

Нововведения вступят в силу с 1 сентября текущего года. Они затронут в первую очередь зарубежных перевозчиков – для них контроль за оплатой станет значительно строже.

Если у владельцев грузовиков свыше 12 т, принадлежащих иностранным перевозчикам, есть непогашенные долги за проезд по платным дорогам и плату в счет возмещения причиненного им вреда, то машины не смогут пересечь границу России ни при въезде, ни при выезде. Проверкой наличия долгов в пунктах пропуска через госграницу займутся сотрудники таможенных органов. Они получат доступ к актуальной информации из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Если долг погашен, сформированное начисление исключается из системы.

«Таким образом, таможенники смогут оперативно узнать, есть ли у водителя задолженность, и принять решение о пропуске транспортного средства. Также благодаря интеграции с ГИС ГМП контроль станет более оперативным и прозрачным: решение о допуске грузовика к дальнейшему движению будет приниматься на основе актуальных данных в режиме реального времени», - заметили в ведомстве.

Правила будут распространяться на все международные перевозки через территорию РФ, в том числе на транзитные рейсы без заезда на территорию других стран ЕАЭС.

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