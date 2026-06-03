Доступное социальное такси: популизм или шаг к лучшей жизни?

Эксперт Тузов рассказал о перспективах бесплатного такси для инвалидов

В мае депутаты от партии ЛДПР направили губернаторам российских регионов предложение о повсеместном создании служб социального такси.

Инициатива предполагает бесплатный проезд льготных групп граждан до социально значимых объектов, включая органы власти, больницы, аптеки и многофункциональные центры. На сегодняшний день такие перевозки в пилотном режиме уже организованы в десятках субъектов. Однако теперь депутаты желают придать данной программе федеральный статус. Данная инициатива – хороший повод порассуждать о целесообразности социального такси, как такового.

Социальное такси в Москве

Алексей Тузов, независимый эксперт транспортной отрасли

– Даже в крупнейших городах масштаб социального такси не соответствует реальным потребностям льготников. В частности, на сегодняшний день только в Москве и Санкт-Петербурге социальные такси могут одновременно обслуживать менее 1% жителей с инвалидностью. При этом в более чем в 40 регионов России социальное такси отсутствует вовсе. И расширение автопарка для льготников требует решения двух ключевых задач: найма водителей и поиска финансирования.

С одной стороны, предположение о повсеместном создании таких служб с бесплатным проездом для льготников и одновременным запретом на труд мигрантов вступает в противоречие с объективными экономическими ограничениями, такими как кадровый голод и увеличение размера бюджетных субсидий из-за повышения зарплаты местным водителям, а также рост тарифов на коммерческом рынке такси.

С другой — отсутствие у программы социального такси федерального статуса ограничивает возможности ее частичного финансирование из государственной казны и, соответственно, средства на нее выделяются из местных бюджетов. То есть наличие социальной услуги и тарифы зависят от возможности конкретного субъекта РФ.

Остается надеяться, что данная социальная инициатива не останется формальностью, о которой забудут после ближайших выборов в Государственную Думу.