Toyota научит электромобили глохнуть: зачем это нужно

Toyota запатентовала систему имитации заглохшего мотора для электрокаров

Согласно ряду исследований, типичные покупатели машин с ДВС могут не рассматривать электрокары, потому что считают их скучными в управлении. Японский автогигант Toyota решил привлечь водителей, скучающих по традиционному управлению, с помощью необычной фишки. Инженеры компании разрабатывают алгоритмы, которые заставят одноступенчатую трансмиссию электромобиля вести себя как механическая коробка передач. Причём речь идёт не просто о виртуальных переключениях, но и о полной имитации ошибок.

Как выяснил портал CarBuzz, в новой патентной заявке описана технология, воспроизводящая «ручной режим» АКПП. Электрокар будет симулировать переключение вверх и вниз, создавая ощущение работы с привычной механикой. Но самое интересное – разработка предусматривает и «человеческий фактор»: ситуацию, когда водитель включает слишком высокую передачу и мотор начинает глохнуть.

На техническом уровне это реализовано через программирование блока управления. Компьютер искусственно создаёт дефицит тяги, имитируя остановку силового агрегата. Таким образом, Toyota пытается сохранить связь с прошлым для тех, кто не хочет пересаживаться на «скучные» электромобили без обратной связи.

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