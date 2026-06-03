Пять новых моделей появилось на российском авторынке в мае

«Автостат»: в мае на рынок РФ вышло 4 новых легковых автомобиля и 1 автобус

В мае этого года на российский авторынок вышло всего пять новых моделей техники. Специалисты агентства « АВТОСТАТ» совместно с Объединенной Лизинговой Ассоциацией (ОЛА) проанализировали данные регистраций и выяснили, что в продажах появилось четыре легковых автомобиля и один автобус.

Для сравнения: в апреле новинок было почти вдвое больше – целых девять. Тогда в статистику попали шесть легковых машин, один грузовик и два автобуса. Так что майский результат выглядит довольно скромно на фоне прошлого месяца.

Подробности по легковым моделям

Среди четырех легковых авто, которые впервые засветились в майской отчетности, оказались как отечественные, так и зарубежные бренды. В списке значатся российский электромобиль «Кама Атом», кроссовер T4L от отечественного производителя TENET (это удлиненная версия модели T4), а также премиальный китайский гибрид Zeekr 8X и корейский хэтчбек Kia K4.

Что касается автобусов, то тут единственной новинкой стала китайская модель Higer KLQ6896, рассчитанная на перевозку 35 пассажиров. Все пять машин, по словам экспертов, были впервые зарегистрированы в рамках продаж новой техники.

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