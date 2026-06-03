Мантуров рассказал о борьбе с «лазейками» по ввозу иностранных машин

Мантуров: РФ при помощи утильсбора будет защищать рынок от ввоза авто из ЕАЭС

Россия намерена использовать механизм утилизационного сбора для защиты своего автопрома от обходных схем, связанных с ввозом иностранных автомобилей через страны ЕАЭС, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, любой шаг партнёров по ЕАЭС, упрощающий ввоз иномарок, не останется без ответа. «По мере того, как наши партнеры по ЕАЭС будут использовать решения по ввозу автомобилей иностранных брендов, мы будем реагировать, чтобы наш рынок был защищён», – подчеркнул Мантуров. Сами подобные манипуляции он назвал несправедливыми, особенно в отношении тех, кто вкладывается в локализацию сборки. Ведь именно эти компании, по сути, загружают мощностями заводы по производству автокомпонентов.

Мантуров напомнил, что многие модели машин, выпускаемые сегодня в стране совместно с зарубежными партнёрами, при соблюдении определённых условий считаются российскими. Речь, в частности, о локализации и передаче технологий. На деле, внутренний рынок – это уже более 60% автомобилей отечественного производства. А ведь раньше этот показатель колебался в районе 53-55%, отметил чиновник.

Напомним, утилизационный сбор – это, по сути, налог, который платят и производители, и импортёры за каждое транспортное средство. Собранные средства идут на утилизацию машин, отслуживших свой срок. Правда, для местных заводов есть приятный бонус: государство компенсирует им эти затраты – всё зависит от того, насколько производство локализовано.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России ужесточат борьбу с поддельными правами и медсправками.