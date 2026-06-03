Niva Legend получила новую переднюю панель
Показанный на ПМЭФ-2026 обновленный внедорожник Niva Legend продемонстрировал, как поменяется салон модели в ближайшем будущем.
Внедорожник получил целый ряд обновлений, и в салоне выставочного образца внимание привлекают сразу несколько моментов: два рычага трансмиссии вместо трех, перенесенный на правую сторону рулевой колонки замок зажигания (ранее эти решения, перекочевавшие с Niva Travel, уже «примерила» Niva Sport) и руль, позаимствованный у семейства Lada Granta. А еще одно важное нововведение – на центральной части торпедо.
Климатический блок теперь не «подпирает» центральные воздуховоды, он «съехал» вниз, освободив место под внушительный тачскрин. Как передает с ПМЭФ эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин, мультимедийный центр на выставочном образце – не серийный, он лишь показывает саму появившуюся возможность установки такого головного устройства на внедорожник Niva Legend.
Что это, если не место под систему Lada Enjoy Pro, коей Niva Legend единственная в модельном ряду пока лишена? Останется ли у более простых версий без этой системы прежний вариант торпедо? Пока это вопросы без ответов, но в ближайшее время они разрешатся – подготовка производства обновленной Нивы на АВТОВАЗе уже вовсю идет.
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