Niva Legend получила новую переднюю панель

Внедорожник Niva Legend получил переднюю панель с местом под мультимедийный экран

Показанный на ПМЭФ-2026 обновленный внедорожник Niva Legend продемонстрировал, как поменяется салон модели в ближайшем будущем.

Внедорожник получил целый ряд обновлений, и в салоне выставочного образца внимание привлекают сразу несколько моментов: два рычага трансмиссии вместо трех, перенесенный на правую сторону рулевой колонки замок зажигания (ранее эти решения, перекочевавшие с Niva Travel, уже «примерила» Niva Sport) и руль, позаимствованный у семейства Lada Granta. А еще одно важное нововведение – на центральной части торпедо.

Салон Niva Legend на ПМЭФ-2026

Климатический блок теперь не «подпирает» центральные воздуховоды, он «съехал» вниз, освободив место под внушительный тачскрин. Как передает с ПМЭФ эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин, мультимедийный центр на выставочном образце – не серийный, он лишь показывает саму появившуюся возможность установки такого головного устройства на внедорожник Niva Legend.

Для сравнения — так интерьер Niva Legend выглядит сейчас

Что это, если не место под систему Lada Enjoy Pro, коей Niva Legend единственная в модельном ряду пока лишена? Останется ли у более простых версий без этой системы прежний вариант торпедо? Пока это вопросы без ответов, но в ближайшее время они разрешатся – подготовка производства обновленной Нивы на АВТОВАЗе уже вовсю идет.

А это – Niva Sport 2024: рычагов уже два, замок уже справа, но места под мультимедийку – нет