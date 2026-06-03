Доля автомобилей глобальных брендов начала падать на российском рынке

Эксперт Целиков: Доля глобальных брендов снизилась до 12% весной 2026 года

Весной 2026-го продажи глобальных автомобильных брендов в России потеряли около 4 процентных пунктов. Если в феврале их доля достигала максимума в 15,9%, то последние два месяца показатель колеблется примерно на уровне 12%.

При этом, если сравнивать с прошлым годом, динамика всё ещё выглядит внушительной, но эксперты связывают это лишь с эффектом низкой базы. По сути, в 2025 году рынок только начинал приходить в себя после ухода многих зарубежных производителей.

Аналитик Сергей Целиков полагает, что корни нынешнего спада кроются в поведении покупателей. В начале 2025 года на рынке сформировался целый класс «ждунов» – владельцев, которые отказывались покупать официально представленные китайские модели, предпочитая дожидаться возвращения привычных иностранных брендов.

Именно это, по словам Целикова, тогда опустило долю глобальных марок ниже 6% (январь-февраль 2025-го). В текущем же году наибольшим спросом среди таких брендов пользуются Toyota, Mazda, BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, KIA, Skoda, Honda и Hyundai.

Ранее «За рулем» рассказывал, что Honda отзывает в США 100 тыс. машин из-за риска травм.