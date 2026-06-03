Niva Legend получила новый мотор — подробности

АВТОВАЗ представил на ПМЭФ-2026 Ниву Legend с двигателем 1.8 от Нивы Travel

На открывшемся в Санкт-Петербурге форуме ПМЭФ-2026 одной из главных автомобильных новинок стала модернизированная Niva Legend.

«Обновленная Lada Niva Legend оснащается 1,8-литровым 8-клапанным двигателем, уже зарекомендовавшим себя на Niva Travel. Мотор отличается повышенной тяговитостью: максимальный крутящий момент вырос на 24 Н·м, причем 80% этого значения доступны уже с 1000 об/мин. Двигатель стал экономичнее – удельный расход топлива снизился на 3–30% в зависимости от режима», – сообщила пресс-служба завода.

Таким образом, под капот Нивы Legend наконец-то попадет двигатель ВАЗ-11184, сочетающий блок 1,8-литрового шестнадцатиклапанника ВАЗ‑21179 (Vesta) и головку 1,6-литрового восьмиклапанного мотора ВАЗ-11182 от Гранты. На внедорожнике Niva Travel с этим движком прибавка по моменту по сравнению с классическим мотором составляет те же 24 Н·м, что и заявлены для Нивы Legend сейчас. Значит, характеристики будут идентичными: 90 л.с. и 153 Н·м.

Разгон 0–100 км/ч у внедорожника Niva Travel с новым мотором составляет 16,2 с – значит, Niva Legend будет еще на одну или полторы секунды быстрее, а кроме того, точно станет «эластичнее» по динамике. Точных данных пока нет – они будут ближе к старту производства, подготовка к которому на АВТОВАЗе уже идет. Кроме движка, у Нивы обновились передняя подвеска, тормоза и салон – всего более 100 новых и более 60 модернизированных деталей и узлов.