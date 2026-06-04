Рынок новых машин в России неожиданно разогнался

Минпромторг: продажи новых легковых авто в России за январь – май выросли на 9%

В январе – мае 2026 года в России продали 552,2 тыс. новых легковых машин (до трех лет), что на 9% больше показателей аналогичного периода прошлого года (506,3 тыс. ед.), сообщили в Минпромторге РФ.

Рынок автомобилей отечественного производства за пять месяцев достиг 348,7 тыс. единиц, что на 26% больше показателей января – мая 2025 года. Доля российской техники выросла на 8 процентных пунктов (п. п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 63%.

В сегменте легковых машин доля техники отечественного производства за указанный период составила 62%, в сегменте легких коммерческих автомобилей – 80%, в сегменте грузовых автомобилей – 66%, в сегменте автобусов – 75%.

За пять месяцев было реализовано 4460 новых электромобилей, это на 19% больше относительно аналогичного периода прошлого года. При этом доля изготовленных в РФ электрокаров достигла 51%, тогда как в прошлом году за этот же период их доля была 20%.

Ранее «За рулем» рассказывал, что пять новых моделей появилось на российском авторынке в мае.