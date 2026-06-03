Niva Legend 2026 — все изменения наглядно

Внедорожник Lada Niva Legend 2026: меньше вибраций, лучше управляемость

На форуме ПМЭФ-2026 представлен обновленный внедорожник Lada Niva Legend – производство таких машин должно вскоре стартовать в Тольятти.

Помимо нового двигателя на 90 л.с. и модернизированного салона, модель получила ряд апгрейдов по шасси. Во-первых, стабилизатор поперечной устойчивости в передней подвеске переехал вперед – около года назад такую же трансформацию пережила Niva Travel. Во-вторых, раздаточная коробка наконец-то получила третью опору (у Нивы Travel она давно есть) – это должно снизить «фамильные» трансмиссионные вибрации Нивы Legend.

Обновленная подвеска с вынесенным вперед стабилизатором

В-третьих, само управление раздаточной коробкой теперь тоже реализовано по схеме Нивы Travel, уже опробованной на Ниве Спорт: вместо отдельных рычагов понижающего ряда и блокировки межосевого дифференциала у «обычной» Нивы Легенд теперь тоже будет один, объединяющий функции.

«Баранка» Гранты, два рычага, ключ справа и место под мультимедиа

Напомним, после запуска производства, подготовка к которому уже идет, нас ждет Нива, в которой появилось более 100 новых и более 60 модернизированных деталей и узлов. Впервые применены двусторонняя оцинковка деталей кузова, фронтальная подушка, единый ключ, вентилируемые передние тормозные диски, цельноформованная шумоизоляция капота, видоизмененное торпедо под мультимедийный центр и многое другое. Рассматриваем обновления в галерее под публикацией и ждем старта.