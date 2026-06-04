Самый доступный корейский кроссовер подорожал: называем цены

В России на 405 тыс. рублей выросла минимальная цена кроссовера KGM Tivoli

KGM Tivoli, который до недавнего времени считался самым бюджетным корейским кроссовером на российском рынке, неожиданно прибавил в цене. Производитель исключил из прайс-листа начальную версию «Сити», стоявшую ровно 2 990 000 рублей. Теперь минимальный порог входа в модель без учёта скидок подскочил до 3 395 000 рублей – разница составляет 405 тысяч.

Если раньше у покупателя был выбор из трёх вариантов, то теперь осталось лишь два. Речь идёт об исполнениях «Оптимум» (3 395 000 рублей) и «Премьер» (3 600 000 рублей). Правда, для этих комплектаций действует прямая выгода в 200 000 рублей. С ней цены выглядят немного привлекательнее: 3 195 000 и 3 400 000 рублей соответственно.

KGM Tivoli – это тот самый кроссовер, который раньше продавался под маркой SsangYong. Под капотом у него, к слову, ничего не меняется: во всех версиях стоит один и тот же 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 163 лошадиные силы. В паре с ним работает классический шестиступенчатый автомат от Aisin. Привод – исключительно передний.

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