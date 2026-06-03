Azimut — таким он пойдет в серию!

АВТОВАЗ представил предсерийную версию кроссовера Lada Azimut на ПМЭФ-2026

Одним из экспонатов АВТОВАЗа на проходящем в Санкт-Петербурге форуме ПМЭФ-2026 стал перспективный кроссовер Lada Azimut.

Новинку демонстрируют не как концепт, как годом ранее, а в статусе уже готовой к конвейеру модели. Пресс-служба АВТОВАЗа официально подтвердила, что производство Lada Azimut начнется в третьем квартале 2026 года. Поэтому показанный на ПМЭФ образец стоит рассматривать именно через призму того, что так будет выглядеть серийная машина. На наш взгляд, изменений по сравнению с прошлогодним концептом — стремящийся к нулю минимум.

Совпадает все, вплоть до цвета окантовок и дизайна колесных дисков. Интерьер глобально отличается лишь более спокойной расцветкой, в остальном же – тоже совпадение с первоначальным вариантом. Похоже, АВТОВАЗ больше не рискует повторять сценарий Lada Xray, и это хорошо.

Напомним, Азимут создан на серьезно пересмотренной платформе Весты, под капотом окажутся форсированные движки 1.6 и 1.8, привод обещается только передний – по крайней мере, в первое время. В конкурентах у первого кроссовера АВТОВАЗа окажутся Haval Jolion, Tenet T4 и Belgee X50. Ориентир по цене базовой версии – 1,9-2,1 млн рублей.