В России готовят серьезную реформу техосмотра: что ждет автомобилистов?

Минтранс, МВД и Минсельхоз к 2028 году подготовят реформу техосмотра в России

По данным Pravda.Ru, власти решили кардинально изменить подход к техническому осмотру автомобилей – вместо формальной покупки документов водителей ждет реальная проверка состояния «железа». Правительственный план предполагает полную перестройку системы, и к 2028 году ведомства обязаны представить готовую схему, которая исключит липовые диагностические карты и неисправные машины на дорогах.

Над новыми правилами работают сразу три министерства. К Минтрансу и МВД неожиданно присоединился Минсельхоз – и вовсе не ради формальности. Тракторы и комбайны тоже считаются участниками движения, а их отказ гидравлики способен превратить легковушку в груду металла. Реформу решили не форсировать: резкое введение жестких требований, по мнению чиновников, спровоцировало бы коллапс на станциях техосмотра.

В интервью Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв объяснил суть изменений.

«Основная проблема нынешней системы – тотальная бесконтрольность частных пунктов. Мы видим, как рынок наводнили фантомные проверки, где машина существует только в базе данных. Ужесточение ответственности за фиктивный осмотр – это единственный способ убрать с дорог потенциальных убийц на неисправных авто», – заключил эксперт.

Пока чиновники разрабатывают новую схему, старый порядок продолжает действовать. Обязательный визит на техосмотр ждет владельцев машин старше четырех лет, если меняется собственник или вносятся изменения в конструкцию. Коммерческий транспорт проверяют строже и чаще. Если ваш автомобиль недавно переоборудовали или заменили ключевые агрегаты, избежать процедуры не выйдет.

Многие водители до сих пор считают горящий «чек» на приборной панели пустяком. Однако датчики безопасности напрямую влияют на вердикт инспектора. Если система самодиагностики сигнализирует о неполадках, получить диагностическую карту не удастся. Игнорирование таких предупреждений часто оборачивается дорогим ремонтом.

Самый серьезный удар готовят по рынку «дистанционных» осмотров. Планируется внедрить тотальную видеофиксацию не только заезда в бокс, но и всего процесса проверки. Купить карту за полторы тысячи у сомнительных посредников станет невозможно – нейросети будут сверять VIN-номер и время фактического нахождения автомобиля на стенде.

«Техническое состояние узлов – это не про экологию, а про выживание. Часто дефекты скрыты глубоко в электрике или ходовой части. Без профессионального стенда и опытного мастера вовремя обнаружить критический износ просто нереально», – подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Для тех, кто привык ездить на авось, новости неутешительные. Привязка диагностических карт к страховке может вернуться в ужесточенном варианте. Планируемая отмена лимитов в ОСАГО подтверждает тренд: страховые компании хотят точно знать, что страхуют исправный автомобиль, а не груду металлолома.

Важно помнить: легковые автомобили младше четырех лет освобождены от процедуры, если используются для личных целей и не меняют владельца. Проверка шин тоже имеет значение – глубина протектора должна быть не менее 1,6 мм для летних покрышек без критических повреждений и боковых порезов. Штраф за отсутствие техосмотра сегодня составляет 2 тысячи рублей, а при ДТП страховая может выставить регресс неисправному виновнику. Инспекторы обращают внимание на целостность стекол в зоне дворников, работу ремней безопасности и надежность крепления сидений.

Ранее «За рулем» напомнил, как автовладельцам добиться компенсации за случайный ущерб.