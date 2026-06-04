АВТОВАЗ показал «заряженную» Искру — в ней больше 200 л.с.

Спортивная Lada Iskra TMS мощностью 218 л.с. дала старт новой гоночной серии

На форуме ПМЭФ-2026 АВТОВАЗ презентовал несколько новинок, и одной из них стала Lada Iskra TMS, ранее фигурировавшая в медиаполе как Iskra Cup.

Раннее неофициальное название появилось не на пустом месте: давно ходили слухи о создании так называемого монокубка на базе Искры, и на форуме в Петербурге они нашли подтверждение. Действительно, Iskra TMS специально разработана для участия в монокубке – гонках на технически одинаковых автомобилях. Как отмечают на АВТОВАЗе, особенностями новой гоночной серии станут зрелищность, низкий порог входа при предсказуемом бюджете и отсутствие «гонки технологий».

Lada Iskra TMS на ПМЭФ-2026

На чем же предстоит выступать участникам? Под капотом этой Искры – бензиновый 1.6 турбо на 218 л.с. и 280 Н·м в паре 6-ступенчатой секвентальной коробкой. У машины облегченный кузов, вварной каркас безопасности, аэродинамический обвес, усиленная подвеска с амортизаторами с регулировкой сжатия и отбоя, а также колёсные диски 17".

Машина разрабатывалась компанией «ТМС Моторспорт», многолетним партнером АВТОВАЗа и подразделения «Лада Спорт» в области машин для спорта. Рекорд трассы в Макао (2014 год) до сих пор удерживает Роб Хафф на Lada Granta TC1, разработанной «ТМС Моторспорт».

Презентация новой серии пройдет 5-6 сентября 2026 года на ЦТВС «Москва» в рамках фестиваля технических видов спорта «Lada Iskra Fest». А первый сезон пройдет в 2027-м: он включит 5 этапов и 10 гонок по 40-60 минут. В ходе каждого заезда предполагается смена пилотов – в экипаж из 2-3 человек будут входить профессионалы, любители и медиаперсоны.