АВТОВАЗ обновил легендарную Ниву: когда начнется производство

Глава АВТОВАЗа Соколов: выпуск обновленной Lada Niva Legend начнется 20 июля

АВТОВАЗ готовится отметить важную веху: 20 июля 2026 года исполнится ровно 60 лет с момента подписания правительственного постановления о строительстве завода в Тольятти. Именно к этой дате приурочен старт производства обновленной модели Lada Niva Legend, заявил глава компании Максим Соколов.

По словам Соколова, предприятие держит долю рынка и не снижает объемы выпуска, хотя финансовую модель пришлось серьезно перестраивать. Он напомнил, что за 10-15 лет работы предыдущих акционеров, покинувших РФ весной 2022-го, суммарный убыток АВТОВАЗа составил 200 млрд рублей. «В новейшей истории, которой четыре года, мы идем безубыточно год от года», – подчеркнул топ-менеджер.

Главная интрига модернизации – силовой агрегат. Вместо прежнего 1,7-литрового мотора на 80 л.с. под капотом поселился 1,8-литровый двигатель. Отдача выросла до 90 л.с., а крутящий момент подскочил сразу на 24 Нм – до 153 Нм. Прибавка в +10 сил заметно сказалась на динамике.

Не обошли вниманием и ходовую часть с кузовом. Инженеры заменили более 100 деталей и узлов и доработали еще 60. Улучшились управляемость, экономичность и пассивная безопасность. При этом узнаваемый силуэт Нивы решили не трогать – фанаты оценят.

Эргономика в салоне тоже преобразилась. Рычаг КПП перекочевал поближе к водителю и теперь смонтирован через кулису. Раздаточная коробка получила третью опору – вибраций стало меньше, а управление ей сделали однорычажным. Шумоизоляция капота теперь цельноформованная, что добавило акустического комфорта.

Среди приятных мелочей – система климат-контроля с салонным фильтром и центральный замок. Единый ключ теперь подходит и к дверям, и к замку зажигания. На капоте появилась накладка воздухозаборника, улучшающая вентиляцию, а снаружи – двухцветные 16-дюймовые диски оригинального дизайна.

Ранее «За рулем» сообщал, что на форуме ПМЭФ-2026 представлен обновленный внедорожник Lada Niva Legend.