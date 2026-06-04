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Китайцы заявили о готовности заменить ушедшие бренды-автогиганты на российском рынке

Чжоу Лицюнь: компании из КНР готовы заменить западные марки в РФ

Автопроизводители из Китая вполне способны заменить в России западные марки, покинувшие рынок. Об этом прямо заявил председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, китайские компании активно занимаются локализацией. Они эффективно применяют уже имеющееся оборудование, включая те предприятия, которые ранее работали в рамках российско-западного партнёрства – речь идёт о таких брендах, как Москвич, Волга, Лада и КАМАЗ.

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Чжоу Лицюнь особо отметил: у китайских производителей есть чёткое желание участвовать в подобной кооперации. Правда, при одном условии – если в стране будет проводиться соответствующая госполитика и создадут необходимые для этого условия.

О том, как меняются предпочтения покупателей, «За рулем» недавно подробно рассказывал.

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Источник:  РИА Новости
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