Глава АВТОВАЗа назвал главное преимущество автомобилей Лада перед «китайцами»

Глава АВТОВАЗа назвал главное конкурентное преимущество автомобилей Lada

Средняя цена нового автомобиля в РФ составляет около 3,5 млн рублей, тогда как в модельном ряду Lada новые машины стоят максимум 2,2 млн рублей. Более доступные цены и являются одним из основных конкурентных преимуществ относительно предложения китайских брендов, заявил глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

«Мы работаем в нише как раз наиболее доступных с точки зрения цены автомобилей. И продолжаем, это наша стратегия, я бы даже сказал – историческая миссия. Мы продолжаем работать, в основном, именно в этом сегменте, и наш модельный ряд является с точки зрения цены самым конкурентоспособным, самым доступным среди всех других автомобилей, любых, в том числе китайских, брендов», – сказал он.

Именно от этого конкурентного преимущества компания отталкивается, запуская новые модели и формируя ценовую политику на новый модельный ряд, объяснил топ-менеджер.

Соколов также обратил внимание на то, что сейчас Lada хоть и занимает четверть рынка новых автомобилей в России, но компания «чувствует дыхание конкуренции».

Ранее «За рулем» уже рассказывал о перестановках на российском авторынке.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

