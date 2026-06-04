Глава АВТОВАЗа Соколов спрогнозировал объем продаж компании в 2026 году

Максим Соколов: Продажи АВТОВАЗа в 2026 году составят около 350 тысяч машин

Примерно 350 тысяч машин – такой итог по продажам за 2026 год прогнозирует руководство АВТОВАЗа. Эту цифру 3 июня озвучил глава компании Максим Соколов во время эфира в студии «Известий» на полях ПМЭФ.

«Многое будет зависеть от экспорта, а экспорт во многом зависит от курса сильного рубля, и понятно, что чем сильнее рубль, тем меньше продажи на экспортных рынках. Но тут всё взаимозависимо, поэтому мы сегодня на кончиках пальцев, так сказать, формируем нашу модель и производства, и продаж, чтобы обеспечить максимум и того, и другого», – сказал он.

Основными направлениями экспорта для АВТОВАЗа являются рынки СНГ и Белоруссии, в то же время компания ориентирована на новые рынки стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, поделился Соколов. Кроме того, уже открыты новые дилерские центры в Объединенных Арабских Эмиратах, начались поставки продукции в Йемен, в Оман. Также изучается рынок Вьетнама. Поставки зависят от экономических факторов и волатильности рубля, отметил он.

За 2025 год продажи автопроизводителя упали на 26% год к году и составили 338 тыс. автомобилей, включая поставки по госконтракту.

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