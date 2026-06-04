В России взлетели продажи новых автомобилей

Аналитик Целиков: В мае продажи новых легковых машин в РФ выросли на 20,5%

Российский авторынок продолжает удивлять. В мае 2026 года наши соотечественники купили 109,9 тыс. новых легковых машин – это на 20,5% больше, чем за тот же месяц в 2025-м. Такие цифры обнародовал в своём Telegram-канале руководитель аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков.

Если посмотреть на картину в целом, то за первые пять месяцев текущего года в стране реализовали 492,3 тыс. автомобилей. Результат серьёзный: прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 11,8%.

Бессменным королём остаётся Lada. В мае бренд разошёлся тиражом 28,4 тыс. экземпляров, заняв больше четверти рынка – 25%. Следом идёт Haval с 15,8 тыс. машин, а на третьей позиции расположился Tenet – 11,5 тыс. Пятёрку сильнейших замкнули Geely (6,8 тыс.) и Changan (5,2 тыс.). Далее в десятке: Belgee (5,2 тыс.), Toyota (3,0 тыс.), Jaecoo (2,9 тыс.), Jetour (2,8 тыс. штук) и Solaris (2,0 тыс.).

О неожиданной динамике рынка «За рулем» ранее подробно рассказывал.