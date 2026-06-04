Senat 900 показан официально и пошел в серийное производство

На ПМЭФ-2026 представили новый российский бренд и его первую модель Senat 900

4 июня в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума ПМЭФ-2026 был показан представительский седан новой российской марки – Senat 900.

«Через считаные минуты с конвейера в Шушарах сойдет первый автомобиль (...) С выходом Senat 900 мы закрываем потребность в автомобилях представительского класса. Мы долго старались найти решение по заводу Toyota, и решение было найдено – вместе с Газпромом и другими партнерами, которые проинвестировали реиндустриализацию этой площадки. И сегодня мы с вами можем быть свиделями запуска нового бренда», – сообщил на презентации первый зампред правительства РФ Денис Мантуров.

В финале презентации с двух стоящих на стенде автомобилей Senat 900 сдернули пологи, а на большом экране продемонстрировали прямое включение с конвейера в Шушарах, с которого сошло не менее девяти седанов нового бренда.

Напомним, Senat 900 – это локализованный и стилистически измененный в духе «старшего» Aurus Senat китайский седан Hongqi H9. Все Сенаты будут полноприводными, с системой управления вектором тяги, пневмоподвеской и с расположенным продольно V6 3.0T, развивающим 326 л.с. и 450 Н·м., который работающим в паре с 8-ступенчатой гидромеханической АКП.

Салон будет оригинальным, с серьезно проработанной шумоизоляцией и русифицированной мультимедиа-системой. В ближайшие годы на данной платформе планируется создать несколько самостоятельных моделей.

Фотографии с презентации модели Senat 900 и ее архитектуры на ПМЭФ-2026 смотрите в нашей фотогалерее под этой заметкой.